Эффектная закуска "Елочки": гости не оставят шансов другим блюдам (видео)

Закуска готовится из доступных продуктов, а выглядит так, будто это ресторанный деликатес

Блюда на новогодний стол всегда хочется подать так, чтобы они не только радовали вкусом, но и создавали дополнительное настроение. Если вам нравятся простые, но эффектные закуски, обратите внимание на этот интересный вариант в форме маленьких елок. Они отлично смотрятся на столе и готовятся из доступных ингредиентов — курицы, сыра и яиц.

В кулинарном блоге with_anna наглядно показали, как приготовить оригинальную закуску, где нежная творожно-мясная масса превращается в миниатюрные "елочки". Их выкладывают на крекеры, а яркие зерна граната придают закуске праздничный акцент. Такое блюдо станет хорошим дополнением к новогоднему меню и привлечет внимание гостей.

Ингредиенты

яйца – 2 шт.

сыр твердый — 80 г

куриное филе (вареное) — 150 г

майонез – 3 ст.л.

чеснок — 1-2 зубчика

соль по вкусу

перец по вкусу

укроп – несколько веточек

зерна граната — 8 шт.

крекер нежный – 8 шт.

Как приготовить закуску "Елки"

Яйца и куриное филе отвариваем. Филе режем мелко. Яйца и сыр натираем на мелкой терке. Все ингредиенты смешиваем и заправляем майонезом. Добавляем пропущенный через пресс чеснок, соль и перец. Мелко нарезаем укроп. Из сырно-мясной массы формируем шарик, а затем вытягиваем вверх, что получить форму конуса (елки).

Из каждого шарика сформировать конус

6. Обкатываем в зелени и ставим елочки на крекер.

Каждую елочку выкладываем на крекер и украшаем

7. Сверху украшаем зернами гранату.