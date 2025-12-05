Эффектная закуска "Елочки": гости не оставят шансов другим блюдам (видео)
Закуска готовится из доступных продуктов, а выглядит так, будто это ресторанный деликатес
Блюда на новогодний стол всегда хочется подать так, чтобы они не только радовали вкусом, но и создавали дополнительное настроение. Если вам нравятся простые, но эффектные закуски, обратите внимание на этот интересный вариант в форме маленьких елок. Они отлично смотрятся на столе и готовятся из доступных ингредиентов — курицы, сыра и яиц.
В кулинарном блоге with_anna наглядно показали, как приготовить оригинальную закуску, где нежная творожно-мясная масса превращается в миниатюрные "елочки". Их выкладывают на крекеры, а яркие зерна граната придают закуске праздничный акцент. Такое блюдо станет хорошим дополнением к новогоднему меню и привлечет внимание гостей.
Ингредиенты
- яйца – 2 шт.
- сыр твердый — 80 г
- куриное филе (вареное) — 150 г
- майонез – 3 ст.л.
- чеснок — 1-2 зубчика
- соль по вкусу
- перец по вкусу
- укроп – несколько веточек
- зерна граната — 8 шт.
- крекер нежный – 8 шт.
Как приготовить закуску "Елки"
- Яйца и куриное филе отвариваем.
- Филе режем мелко. Яйца и сыр натираем на мелкой терке.
- Все ингредиенты смешиваем и заправляем майонезом. Добавляем пропущенный через пресс чеснок, соль и перец.
- Мелко нарезаем укроп.
- Из сырно-мясной массы формируем шарик, а затем вытягиваем вверх, что получить форму конуса (елки).
6. Обкатываем в зелени и ставим елочки на крекер.
7. Сверху украшаем зернами гранату.