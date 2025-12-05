Укр

Эффектная закуска "Елочки": гости не оставят шансов другим блюдам (видео)

Наталья Граковская
Новогодняя закуска "Елочки"
Новогодняя закуска "Елочки". Фото Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Закуска готовится из доступных продуктов, а выглядит так, будто это ресторанный деликатес

Блюда на новогодний стол всегда хочется подать так, чтобы они не только радовали вкусом, но и создавали дополнительное настроение. Если вам нравятся простые, но эффектные закуски, обратите внимание на этот интересный вариант в форме маленьких елок. Они отлично смотрятся на столе и готовятся из доступных ингредиентов — курицы, сыра и яиц.

В кулинарном блоге with_anna наглядно показали, как приготовить оригинальную закуску, где нежная творожно-мясная масса превращается в миниатюрные "елочки". Их выкладывают на крекеры, а яркие зерна граната придают закуске праздничный акцент. Такое блюдо станет хорошим дополнением к новогоднему меню и привлечет внимание гостей.

Ингредиенты

  • яйца – 2 шт.
  • сыр твердый — 80 г
  • куриное филе (вареное) — 150 г
  • майонез – 3 ст.л.
  • чеснок — 1-2 зубчика
  • соль по вкусу
  • перец по вкусу
  • укроп – несколько веточек
  • зерна граната — 8 шт.
  • крекер нежный – 8 шт.

Как приготовить закуску "Елки"

  1. Яйца и куриное филе отвариваем.
  2. Филе режем мелко. Яйца и сыр натираем на мелкой терке.
  3. Все ингредиенты смешиваем и заправляем майонезом. Добавляем пропущенный через пресс чеснок, соль и перец.
  4. Мелко нарезаем укроп.
  5. Из сырно-мясной массы формируем шарик, а затем вытягиваем вверх, что получить форму конуса (елки).
Как приготовить закуску Елочки на Новый год — фото и видео рецепт
Из каждого шарика сформировать конус

6. Обкатываем в зелени и ставим елочки на крекер.

Закуска Елка рецепт как приготовить
Каждую елочку выкладываем на крекер и украшаем

7. Сверху украшаем зернами гранату.

