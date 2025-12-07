Для действительно вкусного винегрета овощи варить не нужно: вот как их готовить (видео)

Быстрый рецепт вкусного винегрета

Винегрет – безоговорочный хит среди салатов в холодное время года. Существует множество вариантов рецептов этого блюда: кто-то добавляет в винегрет фасоль, кто-то — горошек, заправляют его ароматным маслом или специально приготовленным соусом. Но секрет вкусного винегрета кроется в правильном приготовлении овощей.

Предлагаем вместо традиционной варки запечь картофель, свеклу и морковь в аэрогриле (мультипечи). Как это сделать, показала кулинарная блогерша top_havchik в Instagram. Благодаря приготовлению в аэрогриле корнеплоды сохраняют максимум питательных веществ и получают более насыщенный, сладковатый вкус.

Ингредиенты

Картофель 2-3 шт.

Свекла – 1 шт.

Морковь – 1 шт.

Масло растительное 2-3 ст.л.

Соль по вкусу

Квашеная капуста 100 г

Маринованные огурцы 1-2 шт.

Как приготовить винегрет в аэрогриле