Для действительно вкусного винегрета овощи варить не нужно: вот как их готовить (видео)
Быстрый рецепт вкусного винегрета
Винегрет – безоговорочный хит среди салатов в холодное время года. Существует множество вариантов рецептов этого блюда: кто-то добавляет в винегрет фасоль, кто-то — горошек, заправляют его ароматным маслом или специально приготовленным соусом. Но секрет вкусного винегрета кроется в правильном приготовлении овощей.
Предлагаем вместо традиционной варки запечь картофель, свеклу и морковь в аэрогриле (мультипечи). Как это сделать, показала кулинарная блогерша top_havchik в Instagram. Благодаря приготовлению в аэрогриле корнеплоды сохраняют максимум питательных веществ и получают более насыщенный, сладковатый вкус.
Ингредиенты
- Картофель 2-3 шт.
- Свекла – 1 шт.
- Морковь – 1 шт.
- Масло растительное 2-3 ст.л.
- Соль по вкусу
- Квашеная капуста 100 г
- Маринованные огурцы 1-2 шт.
Как приготовить винегрет в аэрогриле
- Картофель, свеклу и морковь очистить и нарезать одинаковыми кубиками (около 1–1,5 см).
- Выложить нарезанные овощи на пергамент в мультипечь. Слегка подсолить и полить столовой ложкой масла. Хорошо перемешать.
- Готовить на режиме "Овощи" при 160 градусах в течение 20-23 минут.
- После запекания переложить горячие овощи в большую миску. Дать им немного остыть.
- Добавить квашеную капусту и нарезанные кубиками маринованные огурцы.
- Влить еще 1-2 столовых ложки масла и тщательно перемешать салат.