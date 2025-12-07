Укр

Для действительно вкусного винегрета овощи варить не нужно: вот как их готовить (видео)

Наталья Граковская
Винегрет
Винегрет. Фото Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Быстрый рецепт вкусного винегрета

Винегрет – безоговорочный хит среди салатов в холодное время года. Существует множество вариантов рецептов этого блюда: кто-то добавляет в винегрет фасоль, кто-то — горошек, заправляют его ароматным маслом или специально приготовленным соусом. Но секрет вкусного винегрета кроется в правильном приготовлении овощей.

Предлагаем вместо традиционной варки запечь картофель, свеклу и морковь в аэрогриле (мультипечи). Как это сделать, показала кулинарная блогерша top_havchik в Instagram. Благодаря приготовлению в аэрогриле корнеплоды сохраняют максимум питательных веществ и получают более насыщенный, сладковатый вкус.

Ингредиенты

  • Картофель 2-3 шт.
  • Свекла – 1 шт.
  • Морковь – 1 шт.
  • Масло растительное 2-3 ст.л.
  • Соль по вкусу
  • Квашеная капуста 100 г
  • Маринованные огурцы 1-2 шт.

Как приготовить винегрет в аэрогриле

  1. Картофель, свеклу и морковь очистить и нарезать одинаковыми кубиками (около 1–1,5 см).
  2. Выложить нарезанные овощи на пергамент в мультипечь. Слегка подсолить и полить столовой ложкой масла. Хорошо перемешать.
  3. Готовить на режиме "Овощи" при 160 градусах в течение 20-23 минут.
  4. После запекания переложить горячие овощи в большую миску. Дать им немного остыть.
  5. Добавить квашеную капусту и нарезанные кубиками маринованные огурцы.
  6. Влить еще 1-2 столовых ложки масла и тщательно перемешать салат.
