Когда света нет, а сладкого хочется: десерт из четырех ингредиентов без плиты и духовки (видео)

Вкусный и полезный десерт

Десерты — это не только пирожные и торты из духовки, но и простые сладости без выпечки, например медовик или холодные кремовые десерты. Они могут быть фруктовыми, шоколадными, творожными или желейными – и каждый найдет вариант по своему вкусу. Особенно актуальны такие рецепты становятся во время блекаутов, когда не все могут воспользоваться плитой или духовкой. Сегодня мы предлагаем простой шоколадный десерт, который готовится за несколько минут без электричества и газа. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "akter".

Как приготовить десерт с крем-сыром и семенами чиа

Ингредиенты:

крем-сыр – 250 г;

семена чиа – 2 ст. л.;

сгущенка или подсластитель – 1 ст. л.;

какао-порошок – 1 ст. л.

Способ приготовления:

Смешать крем-сыр, какао и сгущенку до однородной массы. Добавить семена чиа и тщательно перемешать. Оставить смесь при комнатной температуре на 10–15 минут для загущения. Разложить десерт в порционные емкости и по желанию охладить.

Этот десерт выручит в любой ситуации, когда хочется сладкого, а возможности готовить обычным способом нет. Он получается нежным, насыщенным и хорошо держит форму благодаря семенам чиа. Подавать его можно с орехами, ягодами или кусочками черного шоколада. Простота приготовления и минимум ингредиентов делают этот рецепт настоящей находкой для домашнего меню.