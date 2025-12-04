Укр

"Мимоза" по-новому: этот праздничный рулет превзойдет классический салат (видео)

Наталья Граковская
Закусочный рулет "Мимоза"
Закусочный рулет "Мимоза". Фото Скриншот YouTube

Рулет "Мимоза" готовится проще, чем кажется

Праздничное меню на Новый год и Рождество во многих семьях уже давно не обходится без "Оливье", "Сельди под шубой" и "Мимозы". Многие хозяйки придерживаются классических рецептов и не меняют ни ингредиентов, ни способа приготовления. Другие охотно обновляют рецепты.

Мы уже рассказывали, как приготовить "Мимозу" без майонеза, а теперь предлагаем попробовать оригинальную подачу этого блюда. Приготовьте "Мимозу" в виде рулета по рецепту от YouTube-блогерки Alina FooDee. Такой закусочный рулет впечатлит ваших родных и гостей.

Ингредиенты

  • лук — 1/4 шт.;
  • уксус яблочный 6% — 1/2 ч. л.;
  • сахар 1/4 ч. л.;
  • соль;
  • вареный картофель — 3 шт. (250 г);
  • вареная морковь — 120 г;
  • яйца — 3 шт.;
  • консервированный тунец – 100 г;
  • майонез – 4-5 ст.л.

Этапы приготовления

  1. В тарелке смешать нарезанный мелкими кубиками лук, уксус, сахар и щепотку соли. Оставить мариноваться на 10 минут, затем отжать лишнюю жидкость. Отварной картофель, морковь и яйца натереть на мелкой терке, каждый ингредиент разложить по отдельным тарелкам.
  2. На стол выложить лист пищевой пленки. Первым слоем распределить тертый картофель, слегка посолить и смазать майонезом. Разложить маринованный лук вторым слоем, затем снова нанести тонкий слой майонеза. Следующим слоем выложить тертую морковь, равномерно распределить и нанести немного майонеза.
  3. Поверх моркови распределить слой тертых яиц, смазать майонезом. Завершающим слоем выложить консервированный тунец, размятый вилкой.
  4. С помощью пищевой пленки аккуратно свернуть рулет, начиная с ближайшего к вам края, плотно прижимая каждый слой. Завернутый рулет обернуть пленкой и отправить в холодильник на 1-2 часа для пропитки.
  5. Перед подачей снять пленку, порезать рулет на порционные кусочки.

Также узнайте новый рецепт салата из крабовых палочек. Он подойдет для меню на Новый год 2025/2026.

