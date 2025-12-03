Бюджетные, но выглядят роскошно: как приготовить куриные бедра на новогодний стол (видео)

Вариант праздничного блюда без лишних трат

На новогоднем столе обязательно должно быть мясное блюдо, которое будет выглядеть празднично и аппетитно. И для его приготовления не нужно тратить много денег. Даже обычные куриные бедра можно превратить в эффектное блюдо, которое удивит гостей. Все благодаря правильно подобранным специям, маринаду из соевого соуса с медом и апельсинам.

Вкусным и простым рецептом запеченных куриных окорочков на Новый год поделилась кулинарная блоггерша with_anna.

Ингредиенты

Бедра куриные – 7 шт.

Тимьян — 1 веточка

Клюква по вкусу

Чеснок по вкусу

Апельсин – 1 шт.

Для маринада:

Масло растительное — 3 ст. л.

Соевый соус – 5 ст. л.

Сок апельсина – 1 шт.

Горчица зернами – 2 ч. л.

Сухой чеснок – 1 ч. л.

Мед — 50 г

Соль по желанию

Этапы приготовления