Бюджетные, но выглядят роскошно: как приготовить куриные бедра на новогодний стол (видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Вариант праздничного блюда без лишних трат
На новогоднем столе обязательно должно быть мясное блюдо, которое будет выглядеть празднично и аппетитно. И для его приготовления не нужно тратить много денег. Даже обычные куриные бедра можно превратить в эффектное блюдо, которое удивит гостей. Все благодаря правильно подобранным специям, маринаду из соевого соуса с медом и апельсинам.
Вкусным и простым рецептом запеченных куриных окорочков на Новый год поделилась кулинарная блоггерша with_anna.
Ингредиенты
- Бедра куриные – 7 шт.
- Тимьян — 1 веточка
- Клюква по вкусу
- Чеснок по вкусу
- Апельсин – 1 шт.
Для маринада:
- Масло растительное — 3 ст. л.
- Соевый соус – 5 ст. л.
- Сок апельсина – 1 шт.
- Горчица зернами – 2 ч. л.
- Сухой чеснок – 1 ч. л.
- Мед — 50 г
- Соль по желанию
Этапы приготовления
- Смешиваем между собой ингредиенты для маринада.
- Бедра выкладываем в глубокую посуду и заливаем маринадом.
- Замаринованные бедра выкладываем в форму для запекания. Добавляем дольки апельсина, чеснок, немного маринада для сочности, тимьян и клюкву.
- Запекаем в духовке при 180°C примерно 50 минут.