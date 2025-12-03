Укр

Бюджетные, но выглядят роскошно: как приготовить куриные бедра на новогодний стол (видео)

Автор
Наталья Граковская
Дата публикации
Читати українською
Автор
Сочные куриные бедра
Сочные куриные бедра. Фото Коллаж "Телеграфа"

Вариант праздничного блюда без лишних трат

На новогоднем столе обязательно должно быть мясное блюдо, которое будет выглядеть празднично и аппетитно. И для его приготовления не нужно тратить много денег. Даже обычные куриные бедра можно превратить в эффектное блюдо, которое удивит гостей. Все благодаря правильно подобранным специям, маринаду из соевого соуса с медом и апельсинам.

Вкусным и простым рецептом запеченных куриных окорочков на Новый год поделилась кулинарная блоггерша with_anna.

Ингредиенты

  • Бедра куриные – 7 шт.
  • Тимьян — 1 веточка
  • Клюква по вкусу
  • Чеснок по вкусу
  • Апельсин – 1 шт.

Для маринада:

  • Масло растительное — 3 ст. л.
  • Соевый соус – 5 ст. л.
  • Сок апельсина – 1 шт.
  • Горчица зернами – 2 ч. л.
  • Сухой чеснок – 1 ч. л.
  • Мед — 50 г
  • Соль по желанию

Этапы приготовления

  1. Смешиваем между собой ингредиенты для маринада.
  2. Бедра выкладываем в глубокую посуду и заливаем маринадом.
  3. Замаринованные бедра выкладываем в форму для запекания. Добавляем дольки апельсина, чеснок, немного маринада для сочности, тимьян и клюкву.
  4. Запекаем в духовке при 180°C примерно 50 минут.
Теги:
#Рецепты #Новогодний стол #Праздничный стол #Куриное мясо #Куриные ножки