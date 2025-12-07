Салат "Золота підкова": легка та яскрава страва на новорічний стіл (відео)
-
-
Завдяки ефектній подачі та знайомим інгредієнтам цей салат стане однією з найпомітніших закусок на столі
Салат "Золота підкова" – це ідеальна страва для новорічного столу, адже 2026-й — рік Вогняного Коня. Готується салат із простих і доступних інгредієнтів, але виглядає дуже святково та яскраво.
Рецептом поділилися на YouTube-каналі ЖИТТЯ ЗІ СМАКОМ. Приготуйте цю апетитну закуску, щоб залучити удачу й приємно вразити своїх гостей.
Інгредієнти
- Цибуля 1 шт.
- Морква 1 шт.
- Гриби (гливи або печериці) 400 г
- Сіль 0,5 ч.л.
- Рослинна олія для смаження 50 мл
- Салат айсберг 150 г
- Яйця 5 шт.
- Твердий сир 150 г
- Оливки 100 г або мариновані огірки
- Зелена цибуля
- Майонез 200-250 г
- Кріп
Етапи приготування
- Нарізану цибулю та натерту на великій тертці моркву обсмажити в олії на сковороді 5-6 хвилин.
- Гриби нарізати соломкою та додати до овочів. Посолити. Смажити до википання рідини.
- Обсмажені гриби з овочами викласти на тарілку.
- Відварені яйця розділити на білки та жовтки. Білки натерти на великій тертці. Викласти до грибів.
- Сир натерти на великій тертці та викласти на тарілку. Додати нарізану зелену цибулю та оливки.
- Поперчити, додати майонез і ретельно перемішати.
- По центру широкої пласкої тарілки поставити склянку. Викласти нарізаний салат, формуючи підкову. Зробити сіточку з майонезу.
- Зверху викласти змішані інгредієнти.
- Надати салату форму підкови. Змастити майонезом. Зверху посипати натертими на дрібній тертці жовтками та колечками оливок.