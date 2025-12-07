Рус

Салат "Золота підкова": легка та яскрава страва на новорічний стіл (відео)

Автор
Наталя Граковська
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Салат на новорічний стіл 2026
Салат на новорічний стіл 2026. Фото Сгенерировано ИИ "Телеграф"

Завдяки ефектній подачі та знайомим інгредієнтам цей салат стане однією з найпомітніших закусок на столі

Салат "Золота підкова" – це ідеальна страва для новорічного столу, адже 2026-й — рік Вогняного Коня. Готується салат із простих і доступних інгредієнтів, але виглядає дуже святково та яскраво.

Рецептом поділилися на YouTube-каналі ЖИТТЯ ЗІ СМАКОМ. Приготуйте цю апетитну закуску, щоб залучити удачу й приємно вразити своїх гостей.

Інгредієнти

  • Цибуля 1 шт.
  • Морква 1 шт.
  • Гриби (гливи або печериці) 400 г
  • Сіль 0,5 ч.л.
  • Рослинна олія для смаження 50 мл
  • Салат айсберг 150 г
  • Яйця 5 шт.
  • Твердий сир 150 г
  • Оливки 100 г або мариновані огірки
  • Зелена цибуля
  • Майонез 200-250 г
  • Кріп

Етапи приготування

  1. Нарізану цибулю та натерту на великій тертці моркву обсмажити в олії на сковороді 5-6 хвилин.
  2. Гриби нарізати соломкою та додати до овочів. Посолити. Смажити до википання рідини.
  3. Обсмажені гриби з овочами викласти на тарілку.
  4. Відварені яйця розділити на білки та жовтки. Білки натерти на великій тертці. Викласти до грибів.
  5. Сир натерти на великій тертці та викласти на тарілку. Додати нарізану зелену цибулю та оливки.
  6. Поперчити, додати майонез і ретельно перемішати.
  7. По центру широкої пласкої тарілки поставити склянку. Викласти нарізаний салат, формуючи підкову. Зробити сіточку з майонезу.
  8. Зверху викласти змішані інгредієнти.
  9. Надати салату форму підкови. Змастити майонезом. Зверху посипати натертими на дрібній тертці жовтками та колечками оливок.
Теги:
#Салат #Закуска #Новорічні страви #Новорічне меню