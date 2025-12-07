Салат "Золота підкова": легка та яскрава страва на новорічний стіл (відео)

Завдяки ефектній подачі та знайомим інгредієнтам цей салат стане однією з найпомітніших закусок на столі

Салат "Золота підкова" – це ідеальна страва для новорічного столу, адже 2026-й — рік Вогняного Коня. Готується салат із простих і доступних інгредієнтів, але виглядає дуже святково та яскраво.

Рецептом поділилися на YouTube-каналі ЖИТТЯ ЗІ СМАКОМ. Приготуйте цю апетитну закуску, щоб залучити удачу й приємно вразити своїх гостей.

Інгредієнти

Цибуля 1 шт.

Морква 1 шт.

Гриби (гливи або печериці) 400 г

Сіль 0,5 ч.л.

Рослинна олія для смаження 50 мл

Салат айсберг 150 г

Яйця 5 шт.

Твердий сир 150 г

Оливки 100 г або мариновані огірки

Зелена цибуля

Майонез 200-250 г

Кріп

Етапи приготування