Пісочні кошики на святковий стіл: як приготувати з печінкою (відео)
Тарталетки є чи не обов’язковою стравою на святковому столі
Напередодні Різдва та Нового року чимало господинь намагаються підібрати для святкового столу смачні та незвичні страви. І якщо ви вже готували легкі тарталетки "Цезар", цього разу приготуйте закуску з печінкою.
Рецептом поділилася в Instagram кулінарна блогерка diali_cooking. Повторити його зможе навіть новачок на кухні.
Інгредієнти
- печінка 300 г.
- яйця 3 шт.
- морква 1 шт.
- цибуля 1 шт.
- приправа 10 овочів
- майонез
- пісочні тарталетки
Як приготувати тарталетки з печінкою
- Печінку відварюємо і коли охолоне натираємо на тертці.
- Відварені яйця також натираємо.
- Нарізану цибулю тушкуємо із натертою на дрібній тертці морквою та приправою 10 овочів. Охолоджуємо та додаємо до печінки.
- Додаємо нарізану цибулю, майонез і перемішуємо.
- Начиняємо тарталетки та подаємо до столу.