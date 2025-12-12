Рус

Пісочні кошики на святковий стіл: як приготувати з печінкою (відео)

Наталя Граковська
Тарталетки з печінкою
Тарталетки з печінкою. Фото Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Тарталетки є чи не обов’язковою стравою на святковому столі

Напередодні Різдва та Нового року чимало господинь намагаються підібрати для святкового столу смачні та незвичні страви. І якщо ви вже готували легкі тарталетки "Цезар", цього разу приготуйте закуску з печінкою.

Рецептом поділилася в Instagram кулінарна блогерка diali_cooking. Повторити його зможе навіть новачок на кухні.

Інгредієнти

  • печінка 300 г.
  • яйця 3 шт.
  • морква 1 шт.
  • цибуля 1 шт.
  • приправа 10 овочів
  • майонез
  • пісочні тарталетки

Як приготувати тарталетки з печінкою

  1. Печінку відварюємо і коли охолоне натираємо на тертці.
  2. Відварені яйця також натираємо.
  3. Нарізану цибулю тушкуємо із натертою на дрібній тертці морквою та приправою 10 овочів. Охолоджуємо та додаємо до печінки.
  4. Додаємо нарізану цибулю, майонез і перемішуємо.
  5. Начиняємо тарталетки та подаємо до столу.
#Рецепти #Печінка #Закуска #Новорічний стіл #Новорічне меню #Тарталетки