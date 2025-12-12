Пісочні кошики на святковий стіл: як приготувати з печінкою (відео)

Тарталетки є чи не обов’язковою стравою на святковому столі

Напередодні Різдва та Нового року чимало господинь намагаються підібрати для святкового столу смачні та незвичні страви. І якщо ви вже готували легкі тарталетки "Цезар", цього разу приготуйте закуску з печінкою.

Рецептом поділилася в Instagram кулінарна блогерка diali_cooking. Повторити його зможе навіть новачок на кухні.

Інгредієнти

печінка 300 г.

яйця 3 шт.

морква 1 шт.

цибуля 1 шт.

приправа 10 овочів

майонез

пісочні тарталетки

Як приготувати тарталетки з печінкою