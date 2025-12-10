Двадцать минут активного времени – и вкусность у вас на столе: рецепт твердого сыра (видео)
Есть множество вариантов сыров и молочной выпечки, которые мы привыкли покупать в магазине.
Некоторые хозяйки используют сыр для приготовления салатов, например, с морковью по-корейски. Но сегодня мы предлагаем приготовить твердый домашний сыр своими руками, который получается нежным, сливочным и очень ароматным. Он станет идеальным дополнением к блюдам или самостоятельным перекусом для всей семьи. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "mil_alexx".
Как приготовить сыр
Ингредиенты:
- молоко – 1 л;
- яйца – 3 шт.;
- сметана 15-20% – 200 г;
- соль – 1-2 ч.л (для более соленого вкуса – 3 ч.л);
- куркума – 1-2 ч.л (по желанию);
- итальянские травы – 0,5 ч.л (по желанию);
- перец чили – щепотка (по желанию);
Способ приготовления:
- Перелить молоко в кастрюлю и добавить соль.
- Довести молоко до кипения на среднем огне.
- Смешать сметану с яйцами и приправами, добавить в кипящее молоко и тщательно перемешать.
- Варить 6-8 минут, пока творожная масса не начнет отделяться от сыворотки, затем проварить еще 2-3 минуты.
- Выложить марлю в два слоя на дуршлаг, перелить туда творожную массу и отцедить жидкость.
- Переложить сыр в форму, поставить сверху небольшой вес и оставить на 4-5 часов для уплотнения.
- По желанию добавить специи или зелень к смеси перед варкой.
Как и с чем подавать:
Домашний сыр прекрасно подходит просто так, нарезанный кубиками, или с хлебом и свежими овощами. Его можно добавлять в салаты, например, с морковью по-корейски, или использовать как начинку для бутербродов. Для более праздничного вида сыр можно посыпать сушеными травами, паприкой или слегка обжаренными орехами.
Этот сыр получается нежным, ароматным и сливочным, и приготовив его однажды, вы больше никогда не захотите покупать магазинный вариант.