Двадцать минут активного времени – и вкусность у вас на столе: рецепт твердого сыра (видео)

Есть множество вариантов сыров и молочной выпечки, которые мы привыкли покупать в магазине.

Некоторые хозяйки используют сыр для приготовления салатов, например, с морковью по-корейски. Но сегодня мы предлагаем приготовить твердый домашний сыр своими руками, который получается нежным, сливочным и очень ароматным. Он станет идеальным дополнением к блюдам или самостоятельным перекусом для всей семьи. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "mil_alexx".

Как приготовить сыр

Ингредиенты:

молоко – 1 л;

яйца – 3 шт.;

сметана 15-20% – 200 г;

соль – 1-2 ч.л (для более соленого вкуса – 3 ч.л);

куркума – 1-2 ч.л (по желанию);

итальянские травы – 0,5 ч.л (по желанию);

перец чили – щепотка (по желанию);

Способ приготовления:

Перелить молоко в кастрюлю и добавить соль. Довести молоко до кипения на среднем огне. Смешать сметану с яйцами и приправами, добавить в кипящее молоко и тщательно перемешать. Варить 6-8 минут, пока творожная масса не начнет отделяться от сыворотки, затем проварить еще 2-3 минуты. Выложить марлю в два слоя на дуршлаг, перелить туда творожную массу и отцедить жидкость. Переложить сыр в форму, поставить сверху небольшой вес и оставить на 4-5 часов для уплотнения. По желанию добавить специи или зелень к смеси перед варкой.

Как и с чем подавать:

Домашний сыр прекрасно подходит просто так, нарезанный кубиками, или с хлебом и свежими овощами. Его можно добавлять в салаты, например, с морковью по-корейски, или использовать как начинку для бутербродов. Для более праздничного вида сыр можно посыпать сушеными травами, паприкой или слегка обжаренными орехами.

Этот сыр получается нежным, ароматным и сливочным, и приготовив его однажды, вы больше никогда не захотите покупать магазинный вариант.