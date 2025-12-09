Укр

Готовится легко, выглядит роскошно: салат "Часы" для тех, кто хочет поразить гостей

Наталья Граковская
Салат Часы на Новый год
Салат Часы на Новый год. Фото ukr.media

Благодаря оригинальному оформлению салат сразу привлекает внимание

На новогодние праздники хочется не просто накормить гостей, но и приятно их удивить. Салат "Часы" — именно тот вариант. Он сразу привлекает внимание благодаря оригинальному оформлению. Несмотря на эффектный вид, приготовить этот салат совсем не сложно. Блюдо получается красивым, аппетитным и отлично дополняет новогодний стол, создавая особую атмосферу праздника.

Рецептом блюда поделились на сайте ukr.media. Этот вариант готовится из мяса, сыра и яиц. Но таким оформлением можно украсить и другой любимый салат.

Ингредиенты

  • филе курицы — 300 г
  • сыр твердый — 150 г
  • яйца – 3 шт.
  • майонез средней жирности – 4 ст. л.
  • морковь по-корейски — 150 г
  • зеленый лук – для декора

Этапы приготовления

  1. Филе курицы варить примерно 30 минут. Остудить и порезать маленькими кубиками.
  2. Яйца варить в течение 10 минут. Отдельно измельчить на терке белки. То же самое проделать с желтками.
  3. Сыр натереть на терке.
  4. Выкладываем заготовки продуктов на блюдо слоями. Сначала куриную грудку, покрываем ее тонким слоем майонеза. Сверху морковь. Снова майонез. Затем белки и сыр. Эти два слоя также смазываем майонезом.
  5. Верхнюю прослойку салата аккуратно выравниваем и присыпаем измельченными желтками.
  6. Украшаем салат стрелками и цифрами из свежей моркови и зеленого лука.
