Готовится легко, выглядит роскошно: салат "Часы" для тех, кто хочет поразить гостей

Благодаря оригинальному оформлению салат сразу привлекает внимание

На новогодние праздники хочется не просто накормить гостей, но и приятно их удивить. Салат "Часы" — именно тот вариант. Он сразу привлекает внимание благодаря оригинальному оформлению. Несмотря на эффектный вид, приготовить этот салат совсем не сложно. Блюдо получается красивым, аппетитным и отлично дополняет новогодний стол, создавая особую атмосферу праздника.

Рецептом блюда поделились на сайте ukr.media. Этот вариант готовится из мяса, сыра и яиц. Но таким оформлением можно украсить и другой любимый салат.

Ингредиенты

филе курицы — 300 г

сыр твердый — 150 г

яйца – 3 шт.

майонез средней жирности – 4 ст. л.

морковь по-корейски — 150 г

зеленый лук – для декора

Этапы приготовления