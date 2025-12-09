Готовится легко, выглядит роскошно: салат "Часы" для тех, кто хочет поразить гостей
Благодаря оригинальному оформлению салат сразу привлекает внимание
На новогодние праздники хочется не просто накормить гостей, но и приятно их удивить. Салат "Часы" — именно тот вариант. Он сразу привлекает внимание благодаря оригинальному оформлению. Несмотря на эффектный вид, приготовить этот салат совсем не сложно. Блюдо получается красивым, аппетитным и отлично дополняет новогодний стол, создавая особую атмосферу праздника.
Рецептом блюда поделились на сайте ukr.media. Этот вариант готовится из мяса, сыра и яиц. Но таким оформлением можно украсить и другой любимый салат.
Ингредиенты
- филе курицы — 300 г
- сыр твердый — 150 г
- яйца – 3 шт.
- майонез средней жирности – 4 ст. л.
- морковь по-корейски — 150 г
- зеленый лук – для декора
Этапы приготовления
- Филе курицы варить примерно 30 минут. Остудить и порезать маленькими кубиками.
- Яйца варить в течение 10 минут. Отдельно измельчить на терке белки. То же самое проделать с желтками.
- Сыр натереть на терке.
- Выкладываем заготовки продуктов на блюдо слоями. Сначала куриную грудку, покрываем ее тонким слоем майонеза. Сверху морковь. Снова майонез. Затем белки и сыр. Эти два слоя также смазываем майонезом.
- Верхнюю прослойку салата аккуратно выравниваем и присыпаем измельченными желтками.
- Украшаем салат стрелками и цифрами из свежей моркови и зеленого лука.