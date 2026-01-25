"Битое стекло" на йогурте: легкая версия любимого десерта (видео)

Вкусный десерт по-новому

Желе – это легкий десерт на основе желатина, который обычно готовят в форме или порционно в стаканах с нежным творожным или йогуртовым кремом. Но сегодня классический вариант превращается в эффектное "Битое стекло" – популярный домашний десерт, появившийся в восточноевропейской кулинарной традиции еще в 90-х годах. Для идеального результата важно выбрать качественное желе с ярким вкусом, натуральный йогурт без резкой кислинки и правильно растворять желатин, не допуская кипения. Для вариаций йогурт можно заменить сметаной или крем-сыром, а часть желе – фруктовым пюре, чтобы получить более мягкую текстуру. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "_anna__zelenska_".

Как приготовить десерт "Битое стекло"

Ингредиенты:

йогурт персиковый – 1 л;

желатин – 19 г;

вода для желатина – 50 мл;

желе разных вкусов и цветов – 6 пачек;

сгущенка – 3 ст. л.

Способ приготовления:

Замочите желатин в воде комнатной температуры и оставьте для набухания. Приготовить желе, используя половину жидкости от указанной нормы и полностью охладить. Растопить набухший желатин на паровой бане до жидкого состояния, не доводя до кипения. Смешать сгущенку с йогуртом до однородной консистенции. Ввести несколько ложек йогуртовой массы в желатин, перемешать, а затем соединить с оставшимися кремами. Нарезать готовое желе кубиками разного размера. Выложить желе в форму или в стаканы, залить йогуртовой массой и осторожно перемешать. Поставить в холодильник до полного застывания.

Как и с чем подавать

Десерт лучше всего подавать хорошо охлажденным, в прозрачных стаканах или креманках, чтобы были видны цветные слои. Для украшения подойдут свежие ягоды, листочки мяты, кокосовая стружка или тертый шоколад. "Бытое стекло" гармонично сочетается с фруктовыми соусами, легким печеньем или чашкой кофе или чая.

Этот десерт сочетает простоту, яркий вид и нежный вкус и подходит как для праздничного стола, так и для будничного угощения. Благодаря вариациям ингредиентов и форм подачи, он легко адаптируется под любое настроение и сезон.