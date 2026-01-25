"Бите скло" на йогурті: легка версія улюбленого десерту (відео)

Смачний десерт по-новому

Желе — це легкий десерт на основі желатину, який зазвичай готують у формі або порційно у склянках із ніжним сирним чи йогуртовим кремом. Але сьогодні класичний варіант перетворюється на ефектне "Бите скло" — популярний домашній десерт, що з’явився у східноєвропейській кулінарній традиції ще в 90-х роках. Для ідеального результату важливо обирати якісне желе з яскравим смаком, натуральний йогурт без різкої кислинки та правильно розчиняти желатин, не допускаючи кипіння. Для варіацій йогурт можна замінити сметаною або крем-сиром, а частину желе — фруктовим пюре, щоб отримати м’якшу текстуру. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "_anna__zelenska_".

Як приготувати десерт "Бите скло"

Інгредієнти:

йогурт персиковий – 1 л;

желатин – 19 г;

вода для желатину – 50 мл;

желе різних смаків та кольорів – 6 пачок;

згущене молоко – 3 ст. л.

Спосіб приготування:

Замочити желатин у воді кімнатної температури та залишити для набухання. Приготувати желе, використовуючи половину рідини від вказаної норми, та повністю охолодити. Розтопити набухлий желатин на паровій бані до рідкого стану, не доводячи до кипіння. Змішати згущене молоко з йогуртом до однорідної консистенції. Ввести кілька ложок йогуртової маси в желатин, перемішати, а потім з’єднати з рештою крему. Нарізати готове желе кубиками різного розміру. Викласти желе у форму або склянки, залити йогуртовою масою та обережно перемішати. Поставити в холодильник до повного застигання.

Як і з чим подавати

Десерт найкраще подавати добре охолодженим, у прозорих склянках або креманках, щоб було видно кольорові шари. Для прикрашання підійдуть свіжі ягоди, листочки м’яти, кокосова стружка або тертий шоколад. "Бите скло" гармонійно поєднується з фруктовими соусами, легким печивом або чашкою кави чи чаю.

Цей десерт поєднує простоту, яскравий вигляд і ніжний смак, тож підходить як для святкового столу, так і для буденного частування. Завдяки варіаціям інгредієнтів та форм подачі він легко адаптується під будь-який настрій і сезон.