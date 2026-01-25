"Бите скло" на йогурті: легка версія улюбленого десерту (відео)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Смачний десерт по-новому
Желе — це легкий десерт на основі желатину, який зазвичай готують у формі або порційно у склянках із ніжним сирним чи йогуртовим кремом. Але сьогодні класичний варіант перетворюється на ефектне "Бите скло" — популярний домашній десерт, що з’явився у східноєвропейській кулінарній традиції ще в 90-х роках. Для ідеального результату важливо обирати якісне желе з яскравим смаком, натуральний йогурт без різкої кислинки та правильно розчиняти желатин, не допускаючи кипіння. Для варіацій йогурт можна замінити сметаною або крем-сиром, а частину желе — фруктовим пюре, щоб отримати м’якшу текстуру. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "_anna__zelenska_".
Як приготувати десерт "Бите скло"
Інгредієнти:
- йогурт персиковий – 1 л;
- желатин – 19 г;
- вода для желатину – 50 мл;
- желе різних смаків та кольорів – 6 пачок;
- згущене молоко – 3 ст. л.
Спосіб приготування:
- Замочити желатин у воді кімнатної температури та залишити для набухання.
- Приготувати желе, використовуючи половину рідини від вказаної норми, та повністю охолодити.
- Розтопити набухлий желатин на паровій бані до рідкого стану, не доводячи до кипіння.
- Змішати згущене молоко з йогуртом до однорідної консистенції.
- Ввести кілька ложок йогуртової маси в желатин, перемішати, а потім з’єднати з рештою крему.
- Нарізати готове желе кубиками різного розміру.
- Викласти желе у форму або склянки, залити йогуртовою масою та обережно перемішати.
- Поставити в холодильник до повного застигання.
Як і з чим подавати
Десерт найкраще подавати добре охолодженим, у прозорих склянках або креманках, щоб було видно кольорові шари. Для прикрашання підійдуть свіжі ягоди, листочки м’яти, кокосова стружка або тертий шоколад. "Бите скло" гармонійно поєднується з фруктовими соусами, легким печивом або чашкою кави чи чаю.
Цей десерт поєднує простоту, яскравий вигляд і ніжний смак, тож підходить як для святкового столу, так і для буденного частування. Завдяки варіаціям інгредієнтів та форм подачі він легко адаптується під будь-який настрій і сезон.