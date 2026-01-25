Легкий завтрак или сытный перекус: рецепт рулетиков из теста филло с мясом и сыром (видео)

Вкусное блюдо для обыденного или праздничного стола

Тесто филло – это очень тонкое слоеное тесто, которое используется для приготовления как сладких, так и соленых блюд: от лазаньи и пирогов. Но сегодня предлагается вариант хрустящих рулетов с овощами, сыром и курицей, идеально подходящих для завтрака, перекуса или праздничного стола. Для лучшего результата важно выбирать качественное тесто фило, хранить его в холодильнике до момента работы и работать быстро, чтобы листы не высохли и остались нежными внутри. Вариации начинки позволяют экспериментировать с разными сырами, овощами или мясными продуктами, а томатный соус можно заменить соусом песто или сметанным соусом для новых вкусовых оттенков. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "ptashka.oly".

Как приготовить рулетики из теста филло

Ингредиенты:

тесто филло – ½ упаковки;

замороженная смесь овощей – 150 г;

сыр твердый – 150 г;

копченая курица или ветчина – 150 г;

яйцо – 1 шт;

томатный соус для пиццы – 200 г;

панировочные сухари – при необходимости;

соль, перец – по вкусу;

Способ приготовления:

Смешать замороженную овощную смесь, натертый сыр и нарезанную курицу или ветчину до однородности. Полностью разморозить фило тесто и разрезать каждый лист пополам вдоль, чтобы получить длинные ленты. Половину каждой ленты смазать томатным соусом, вторую половину оставить сухой. Выложить начинку на край листа и осторожно свернуть рулетом. Взбить яйцо с солью и перцем в небольшой миске. Обжарить каждый рулетик в яйце, затем обвалять в панировочных сухарях. Выложить рулеты в аэрогриль или духовку, готовить при 180°C 8–10 минут до румяной корочки.

Как и с чем подавать

Рулеты подаются горячими или слегка тёплыми, можно дополнить свежей зеленью, листьями салата или небольшой порцией овощного соуса. Подойдут как самостоятельное блюдо для завтрака, так и как закуска к супам, салатам или легким соусам на основе йогурта или сметаны. Для праздничной подачи рулеты можно нарезать наискосок и выложить на сервировочное блюдо с помидорами черри или оливками.

Эти хрустящие рулеты сочетают нежную начинку и золотистую корочку, создавая универсальный перекус или завтрак. Вариации начинки и способов подачи позволяют легко адаптировать блюдо под любой вкус и возможность.