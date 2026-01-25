Легкий сніданок або ситний перекус: рецепт рулетиків з тіста філло з м'ясом та сиром (відео)
Смачна страва для буденного чи святкового столу
Тісто філло — це надзвичайно тонке листкове тісто, яке використовується для приготування як солодких, так і солоних страв: від лазаньї та пирогів. Але сьогодні пропонується варіант хрумких рулетів із овочами, сиром і куркою, які ідеально підходять для сніданку, перекусу або святкового столу. Для найкращого результату важливо обирати якісне тісто філо, зберігати його в холодильнику до моменту роботи та працювати швидко, щоб листи не висохли і залишилися ніжними всередині. Варіації начинки дозволяють експериментувати з різними сирами, овочами або м’ясними продуктами, а томатний соус можна замінити соусом песто або сметанним соусом для нових смакових відтінків. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "ptashka.oly".
Як приготувати рулетики з тіста філло
Інгредієнти:
- тісто філло – ½ упаковки;
- заморожена суміш овочів – 150 г;
- сир твердий – 150 г;
- копчена курка або шинка – 150 г;
- яйце – 1 шт;
- томатний соус для піци – 200 г;
- панірувальні сухарі – за потреби;
- сіль, перець – за смаком;
Спосіб приготування:
- Змішати заморожену овочеву суміш, натертий сир та нарізану курку або шинку до однорідності.
- Повністю розморозити тісто філо та розрізати кожен лист навпіл уздовж, щоб отримати довгі стрічки.
- Половину кожної стрічки змастити томатним соусом, другу половину залишити сухою.
- Викласти начинку на край листа та обережно скрутити рулетом.
- Збити яйце з сіллю та перцем у невеликій мисці.
- Обсмажити кожен рулетик у яйці, потім обваляти в панірувальних сухарях.
- Викласти рулети в аерогриль або духовку, готувати при 180°C 8–10 хвилин до рум’яної скоринки.
Як і з чим подавати
Рулети подаються гарячими або злегка теплими, можна доповнити свіжою зеленню, листям салату або невеликою порцією овочевого соусу. Підійдуть як самостійна страва для сніданку, так і як закуска до супів, салатів або легких соусів на основі йогурту чи сметани. Для святкової подачі рулети можна нарізати навскоси та викласти на сервірувальне блюдо з помідорами чері або оливками.
Ці хрумкі рулети поєднують ніжну начинку і золотисту скоринку, створюючи універсальний перекус або сніданок. Варіації начинки та способів подачі дозволяють легко адаптувати страву під будь-який смак і нагоду.