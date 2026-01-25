Легкий сніданок або ситний перекус: рецепт рулетиків з тіста філло з м'ясом та сиром (відео)

Смачна страва для буденного чи святкового столу

Тісто філло — це надзвичайно тонке листкове тісто, яке використовується для приготування як солодких, так і солоних страв: від лазаньї та пирогів. Але сьогодні пропонується варіант хрумких рулетів із овочами, сиром і куркою, які ідеально підходять для сніданку, перекусу або святкового столу. Для найкращого результату важливо обирати якісне тісто філо, зберігати його в холодильнику до моменту роботи та працювати швидко, щоб листи не висохли і залишилися ніжними всередині. Варіації начинки дозволяють експериментувати з різними сирами, овочами або м’ясними продуктами, а томатний соус можна замінити соусом песто або сметанним соусом для нових смакових відтінків. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "ptashka.oly".

Як приготувати рулетики з тіста філло

Інгредієнти:

тісто філло – ½ упаковки;

заморожена суміш овочів – 150 г;

сир твердий – 150 г;

копчена курка або шинка – 150 г;

яйце – 1 шт;

томатний соус для піци – 200 г;

панірувальні сухарі – за потреби;

сіль, перець – за смаком;

Спосіб приготування:

Змішати заморожену овочеву суміш, натертий сир та нарізану курку або шинку до однорідності. Повністю розморозити тісто філо та розрізати кожен лист навпіл уздовж, щоб отримати довгі стрічки. Половину кожної стрічки змастити томатним соусом, другу половину залишити сухою. Викласти начинку на край листа та обережно скрутити рулетом. Збити яйце з сіллю та перцем у невеликій мисці. Обсмажити кожен рулетик у яйці, потім обваляти в панірувальних сухарях. Викласти рулети в аерогриль або духовку, готувати при 180°C 8–10 хвилин до рум’яної скоринки.

Як і з чим подавати

Рулети подаються гарячими або злегка теплими, можна доповнити свіжою зеленню, листям салату або невеликою порцією овочевого соусу. Підійдуть як самостійна страва для сніданку, так і як закуска до супів, салатів або легких соусів на основі йогурту чи сметани. Для святкової подачі рулети можна нарізати навскоси та викласти на сервірувальне блюдо з помідорами чері або оливками.

Ці хрумкі рулети поєднують ніжну начинку і золотисту скоринку, створюючи універсальний перекус або сніданок. Варіації начинки та способів подачі дозволяють легко адаптувати страву під будь-який смак і нагоду.