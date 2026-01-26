Свежесть в каждой ложке: салат из пекинской капусты с крабовыми палочками (видео)
Нежное быстро готовящееся блюдо
Крабовые палочки – это продукт из которого готовят салаты, закуски, рулеты, а также жарят в кляре для хрустящей подачи. Но сегодня предлагается легкий и нежный салат из пекинской капусты и крабовых палочек – классика, давно ставшая частью домашней кухни. Для идеального вкуса следует выбирать крабовые палочки с высоким содержанием рыбы, хрустящую пекинскую капусту без темных листьев и свежие яйца. Майонез лучше брать нейтральный или частично заменять йогуртом, а для вариаций можно добавить свежий огурец, яблоко или немного твердого сыра. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "cook_with_me_at_home".
Как приготовить салат из пекинской капусты и крабовых палочек
Ингредиенты:
- пекинская капуста – 1 шт.;
- яйца – 3 шт.;
- крабовые палочки – 200 г;
- кукуруза консервированная – 1 банка;
- соль – по вкусу;
- перец – по вкусу;
- майонез – 3–4 ст. л.;
Способ приготовления:
- Нашинковать зеленую часть пекинской капусты и выложить в большую миску.
- Нарезать вареные яйца и крабовые палочки кубиками, добавить в капусту.
- Всыпать отцеженную кукурузу, добавить соль и перец по вкусу.
- Заправить майонезом и тщательно перемешать до однородности.
Как и с чем подавать
Салат подается охлажденным, в глубокой салатнице либо порционно в креманках. Для украшения подойдет зелень, несколько зерен кукурузы или тонкие полоски крабовых палочек. Хорошо сочетается с тостами, запеченным картофелем, мясными и рыбными блюдами.
Этот салат готовится в считанные минуты, но всегда выглядит аппетитно и уместно на любом столе. Простой состав и возможность сменять ингредиенты делают его универсальным вариантом для каждого дня и для праздника.