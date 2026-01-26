Свежесть в каждой ложке: салат из пекинской капусты с крабовыми палочками (видео)

Нежное быстро готовящееся блюдо

Крабовые палочки – это продукт из которого готовят салаты, закуски, рулеты, а также жарят в кляре для хрустящей подачи. Но сегодня предлагается легкий и нежный салат из пекинской капусты и крабовых палочек – классика, давно ставшая частью домашней кухни. Для идеального вкуса следует выбирать крабовые палочки с высоким содержанием рыбы, хрустящую пекинскую капусту без темных листьев и свежие яйца. Майонез лучше брать нейтральный или частично заменять йогуртом, а для вариаций можно добавить свежий огурец, яблоко или немного твердого сыра. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "cook_with_me_at_home".

Как приготовить салат из пекинской капусты и крабовых палочек

Ингредиенты:

пекинская капуста – 1 шт.;

яйца – 3 шт.;

крабовые палочки – 200 г;

кукуруза консервированная – 1 банка;

соль – по вкусу;

перец – по вкусу;

майонез – 3–4 ст. л.;

Способ приготовления:

Нашинковать зеленую часть пекинской капусты и выложить в большую миску. Нарезать вареные яйца и крабовые палочки кубиками, добавить в капусту. Всыпать отцеженную кукурузу, добавить соль и перец по вкусу. Заправить майонезом и тщательно перемешать до однородности.

Как и с чем подавать

Салат подается охлажденным, в глубокой салатнице либо порционно в креманках. Для украшения подойдет зелень, несколько зерен кукурузы или тонкие полоски крабовых палочек. Хорошо сочетается с тостами, запеченным картофелем, мясными и рыбными блюдами.

Этот салат готовится в считанные минуты, но всегда выглядит аппетитно и уместно на любом столе. Простой состав и возможность сменять ингредиенты делают его универсальным вариантом для каждого дня и для праздника.