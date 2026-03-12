Жареные караси на сковороде: как приготовить рыбу без костей (видео)

Карась считается одной из самых вкусных речных рыб.

Его любят за нежный сладковатый вкус, который особенно хорошо раскрывается во время жарки. Кроме того, эта рыба является источником белка, полезных жирных кислот, фосфора и витаминов группы B. Впрочем, в карасях много мелких костей. Поэтому многие не готовят эту рыбу.

На самом деле избавиться от костей в карасях очень просто. Как рассказала в Instagram блогер vivien_kab, плотных надрезах на тушке, так называемом "карбовании". Благодаря этому мелкие косточки во время жарки буквально разрушаются.

Как приготовить карасей без костей

Перед приготовлением рыбу нужно хорошо очистить от чешуи, выпотрошить и промыть холодной водой. После этого обязательно обсушить ее бумажными полотенцами.

Главный этап подготовки карасей — карбование. На боках каждой тушки нужно сделать частые поперечные надрезы острым ножом. Они должны быть достаточно глубокими и располагаться на расстоянии нескольких миллиметров друг от друга. Именно благодаря таким надрезам мелкие косточки во время жарки становятся почти незаметными.

Глубокие надрезы помогут мелким костям буквально раствориться. Скриншот: Instagram/vivien_kab

Жарить карасей лучше на хорошо разогретой сковороде с достаточным количеством растительного масла. Не стоит бояться жира, так как рыба возьмет ровно столько, сколько нужно, а остальное останется на сковороде. Зато благодаря высокой температуре на рыбе образуется аппетитная хрустящая корочка, а сочность мяса сохранится.

Пошаговый рецепт жареных карасей

Ингредиенты:

2–3 карася среднего размера

4–5 ст. л. муки

соль

черный молотый перец

растительное масло для жарки

Способ приготовления:

Карасей очистите от чешуи, выпотрошите, хорошо промойте и обсушите бумажными полотенцами. На каждом боку рыбы сделайте плотные поперечные надрезы ножом — примерно через каждые 3–5 мм. Натрите тушки солью и черным перцем снаружи и внутри. Обваляйте рыбу в муке, слегка стряхнув излишки. Разогрейте на сковороде достаточное количество растительного масла. Выложите карасей в горячее масло и жарьте на среднем огне примерно 5–7 минут с одной стороны. Переверните рыбу и жарьте еще 5–6 минут до золотистой корочки. Готовых карасей выложите на бумажные полотенца, чтобы убрать лишний жир.

Как и с чем подавать

Лучше всего подавать карасей сразу после приготовления. К такой рыбе хорошо подходит отварной или запеченный картофель, картофельное пюре, свежие овощи и зелень. Также карасей можно подавать с дольками лимона, чтобы добавить блюду легкую кислинку. Хорошим дополнением станет простой овощной салат или маринованный лук.