Настоящая находка для поста: приготовьте капусту по этому рецепту, и вы больше не захочете ее тушить (видео)

Запеченная капуста с соевым соусом — простое, бюджетное и вкусное постное блюдо, которое легко приготовить

Во время поста многие ищут простые и в то же время питательные блюда, которые легко приготовить из обычных продуктов. Одним из таких вариантов является картофель по-крестьянски. Но, если хочется чего-то нового, попробуйте приготовить запеченную капусту. После длительного запекания в духовке она становится мягкой, нежной и хорошо впитывает ароматную заправку на основе соевого соуса, растительного масла, лимонного сока и горчицы.

Это отличный вариант постной закуски или гарнира. К тому же капуста — доступный овощ, богатый клетчаткой и витаминами, поэтому такое блюдо получается не только вкусным, но и полезным. Рецептом поделилась фудблогерша iren.lazun в Instagram.

Ингредиенты:

капуста — 1 кочан (1,5-2 кг)

Для соуса:

соевый соус — 100 мл

растительное масло — 100 мл

лимонный сок — 50 мл

горчица в зернах — 50 г

чеснок — 1 головка

мед – 1 ч. л.

соль — по вкусу

черный перец — по вкусу

паприка — по вкусу

Способ приготовления:

Капусту очистите от верхних листьев и разрежьте на несколько крупных частей. Если кочан небольшой, достаточно разделить его на четыре части. Крупный кочан лучше нарезать на 6–8 кусков, оставляя часть кочерыжки, чтобы листья не распадались во время запекания. Подготовленную капусту выложите в рукав для запекания, плотно завяжите и переложите в форму или на противень. Запекайте в духовке примерно 1,5–2 часа при температуре 200°C. За это время овощ станет очень мягким и нежным. Готовую капусту достаньте из духовки, дайте ей немного остыть, после чего нарежьте на удобные кусочки и переложите в большую миску. Отдельно приготовьте соус. Для этого смешайте соевый соус, растительное масло, лимонный сок, горчицу в зернах и мед. Чеснок пропустите через пресс или мелко натрите и добавьте к соусу. Приправьте смесь солью, черным перцем и паприкой. Залейте теплую капусту соусом и аккуратно перемешайте, чтобы каждый кусочек хорошо пропитался ароматной заправкой. Блюдо можно подавать сразу, но если дать ему немного настояться, вкус станет еще более насыщенным.

Как и с чем подавать

Запеченную капусту можно подавать как теплой, так и полностью охлажденной. Она может быть и самостоятельной закуской, и гарниром к крупам или постным котлетам. Также ее можно подать с хрустящим домашним хлебом, лавашем или дополнить свежей зеленью. Настоявшись в соусе, капуста становится еще ароматнее, поэтому ее лучше готовить заранее.