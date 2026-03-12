Готовится элементарно — получается вкусным и сытным: салат из "Мивины" и крабовых палочек (видео)

Вкусное и сытное блюдо

Салаты бывают разнообразными – от классических овощных до более сытных вариантов, как, например, салат с куриной печенью. Они могут быть легкими закусками, дополнением к обеду или полноценным ужином. Сегодня мы предлагаем рецепт популярного салата из "мивины" и крабовых палочек — быстрого, простого и одновременно сытного. Для лучшего результата важно правильно выбирать ингредиенты: крабовые палочки — с натуральным составом без усилителей вкуса, а майонез или его постный вариант — качественный и свежий. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "kitchen_yuliana_".

Как приготовить салат из "мивины" и крабовых палочек

Ингредиенты:

лапша быстрого приготовления "Мивина" – 2 шт. (из двух пачек использовать одну пачку приправы);

крабовые палочки – 500 г;

кукуруза консервированная – 1 банка;

соль – по вкусу;

перец – по вкусу;

майонез – 200 г;

Способ приготовления:

Размельчить "Мивину" и залить кипятком на 3-4 минуты. Слить воду. Добавить нарезанные крабовые палочки и кукурузу. Посолить, переперчить и перемешать все ингредиенты с майонезом.

Как и с чем подавать

Такой салат хорошо подавать охлажденным сразу после приготовления. Его можно сервировать как самостоятельную закуску или на фоне листьев салата, украсив веточками петрушки или укропа. Для большей питательности добавляют вареное яйцо, несколько оливок или свежие овощи. Он гармонично сочетается с легкими супами или тостами, создавая полноценный лёгкий обед или ужин. Салат прост в приготовлении и понравится гостям и семье.