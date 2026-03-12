Затмят все крашанки на столе: эффектный способ покрасить яйца на Пасху (видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Золотые яйца на Пасху – простой способ сделать праздничный стол по-настоящему эффектным
Пасхальные рецепты и праздничный декор — это отдельная страница украинской кулинарной традиции. К празднику пекут паски, готовят творожные десерты и красят пасхальные яйца в разные цвета. Раньше мы рассказывали, как приготовить нежную глазурь для паски из маршмэллоу. А теперь предлагаем узнать, как покрасить яйца в золотой цвет.
Сделать золотые пасхальные яйца очень просто. Для этого не нужны особые умения или редкие дорогие продукты. Такие пасхальные яйца выглядят празднично, необычно и сразу привлекают внимание.
Как покрасить золотые яйца на Пасху
Для этого способа понадобятся:
- яйца;
- листы потали пищевой;
- сырой яичный белок;
- силиконовая кисточка;
- немного растительного масла.
Сначала яйца нужно сварить вкрутую и полностью охладить. Важно, чтобы скорлупа была чистой и сухой, чтобы декор лег равномерно.
Сырой яичный белок немного взбейте вилкой до легкой пены. Кисточкой нанесите тонкий слой белка на поверхность яйца. После этого осторожно приложите кусочки потали к скорлупе.
Делать это лучше сухими руками или с помощью кисточки, так как листочки очень тонкие и легко рвутся. Поталь не обязательно наклеивать идеально ровно, потому что легкие складки и разрывы создают красивую текстуру.
Оставьте яйца на несколько минут, чтобы белок подсох и декор хорошо закрепился. Затем снимите поталь и осторожно протрите яйца каплей масла без запаха.
Блогер _sweetstudio.ua предлагает надеть рукавицу, смазать ее белком, размять лист потали, а затем нанести ее на яйцо. Таким образом получаются золотые яйца с эффектом мрамора.
Яйца обычно кладут в пасхальную корзину. Ранее "Телеграф" рассказывал, что еще там должно быть обязательно.