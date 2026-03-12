Затмят все крашанки на столе: эффектный способ покрасить яйца на Пасху (видео)

Золотые яйца на Пасху – простой способ сделать праздничный стол по-настоящему эффектным

Пасхальные рецепты и праздничный декор — это отдельная страница украинской кулинарной традиции. К празднику пекут паски, готовят творожные десерты и красят пасхальные яйца в разные цвета. Раньше мы рассказывали, как приготовить нежную глазурь для паски из маршмэллоу. А теперь предлагаем узнать, как покрасить яйца в золотой цвет.

Сделать золотые пасхальные яйца очень просто. Для этого не нужны особые умения или редкие дорогие продукты. Такие пасхальные яйца выглядят празднично, необычно и сразу привлекают внимание.

Как покрасить золотые яйца на Пасху

Для этого способа понадобятся:

яйца;

листы потали пищевой;

сырой яичный белок;

силиконовая кисточка;

немного растительного масла.

Сначала яйца нужно сварить вкрутую и полностью охладить. Важно, чтобы скорлупа была чистой и сухой, чтобы декор лег равномерно.

Сырой яичный белок немного взбейте вилкой до легкой пены. Кисточкой нанесите тонкий слой белка на поверхность яйца. После этого осторожно приложите кусочки потали к скорлупе.

Делать это лучше сухими руками или с помощью кисточки, так как листочки очень тонкие и легко рвутся. Поталь не обязательно наклеивать идеально ровно, потому что легкие складки и разрывы создают красивую текстуру.

Оставьте яйца на несколько минут, чтобы белок подсох и декор хорошо закрепился. Затем снимите поталь и осторожно протрите яйца каплей масла без запаха.

Блогер _sweetstudio.ua предлагает надеть рукавицу, смазать ее белком, размять лист потали, а затем нанести ее на яйцо. Таким образом получаются золотые яйца с эффектом мрамора.

Яйца обычно кладут в пасхальную корзину. Ранее "Телеграф" рассказывал, что еще там должно быть обязательно.