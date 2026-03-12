Укр

Забудьте про магазинную колбасу: сочная буженина из куриного филе, которую легко приготовить дома (видео)

Автор
Наталья Граковская
Дата публикации
Читати українською
Автор
Домашняя буженина из куриного филе
Домашняя буженина из куриного филе. Фото Коллаж "Телеграфа"

Вместо магазинных колбас и копченостей можно приготовить дома буженину из куриного филе.

Сделать это очень просто. Достаточно замариновать куриное филе в специях, а затем запечь в духовке. Домашняя буженина получается нежной, ароматной и без вредных добавок.

Пошаговым рецептом буженины, которую можно готовить для бутербродов, для добавления в салат или как холодную закуску, поделилась фудблогерша valerikiry в Instagram.

Ингредиенты:

  • куриное филе – 2 шт.
  • вода — 500 мл
  • соль – 2 ч. л.
  • чеснок — 2 зубчика
  • смесь перцев горошком – 1 ч. л.
  • лавровый лист – 3 шт.

Для маринада:

  • паприка
  • сушеный чеснок
  • соевый соус
  • растительное масло
  • горчица в зернах

Способ приготовления:

  1. Сначала подготовьте рассол. В миске или небольшой кастрюле смешайте воду с солью, добавьте лавровый лист, перец горошком и слегка раздавленный чеснок. Положите в этот рассол куриное филе и оставьте мариноваться примерно на 1–2 часа.
  2. После этого достаньте филе из рассола, хорошо обсушите бумажным полотенцем и перевяжите кулинарным шпагатом.
  3. Отдельно смешайте паприку, сушеный чеснок, немного соевого соуса, растительное масло и горчицу в зернах.
  4. Тщательно натрите куриное филе подготовленным маринадом со всех сторон. Выложите мясо в форму для аэрогриля или на противень, застеленный пергаментом.
  5. Запекайте в разогретой до 195 градусов духовке примерно 35 минут. Готовую буженину желательно оставить в духовке еще на 10–15 минут после выключения, чтобы соки равномерно распределились внутри мяса.

Как и с чем подавать

Домашнюю буженину из куриного филе можно подавать как горячей, так и холодной. Нарежьте ее тонкими ломтиками для бутербродов вместо колбасы или для мясной тарелки на праздничный стол. Также эту буженину можно добавлять в салаты с курицей или использовать в качестве начинки для лаваша.

Теги:
#Мясо #Рецепты #Курятина #буженина