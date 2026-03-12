Забудьте про магазинную колбасу: сочная буженина из куриного филе, которую легко приготовить дома (видео)

Вместо магазинных колбас и копченостей можно приготовить дома буженину из куриного филе.

Сделать это очень просто. Достаточно замариновать куриное филе в специях, а затем запечь в духовке. Домашняя буженина получается нежной, ароматной и без вредных добавок.

Пошаговым рецептом буженины, которую можно готовить для бутербродов, для добавления в салат или как холодную закуску, поделилась фудблогерша valerikiry в Instagram.

Ингредиенты:

куриное филе – 2 шт.

вода — 500 мл

соль – 2 ч. л.

чеснок — 2 зубчика

смесь перцев горошком – 1 ч. л.

лавровый лист – 3 шт.

Для маринада:

паприка

сушеный чеснок

соевый соус

растительное масло

горчица в зернах

Способ приготовления:

Сначала подготовьте рассол. В миске или небольшой кастрюле смешайте воду с солью, добавьте лавровый лист, перец горошком и слегка раздавленный чеснок. Положите в этот рассол куриное филе и оставьте мариноваться примерно на 1–2 часа. После этого достаньте филе из рассола, хорошо обсушите бумажным полотенцем и перевяжите кулинарным шпагатом. Отдельно смешайте паприку, сушеный чеснок, немного соевого соуса, растительное масло и горчицу в зернах. Тщательно натрите куриное филе подготовленным маринадом со всех сторон. Выложите мясо в форму для аэрогриля или на противень, застеленный пергаментом. Запекайте в разогретой до 195 градусов духовке примерно 35 минут. Готовую буженину желательно оставить в духовке еще на 10–15 минут после выключения, чтобы соки равномерно распределились внутри мяса.

Как и с чем подавать

Домашнюю буженину из куриного филе можно подавать как горячей, так и холодной. Нарежьте ее тонкими ломтиками для бутербродов вместо колбасы или для мясной тарелки на праздничный стол. Также эту буженину можно добавлять в салаты с курицей или использовать в качестве начинки для лаваша.