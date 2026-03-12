Не только тушеная: как еще вкусно приготовить картофель с грибами (видео)

Вкусное и сытное блюдо

Из картофеля и грибов можно приготовить множество блюд, от классических зразов до сытных запеканок. Особенно вкусно они сочетаются в быстрых блюдах, не требующих длительного приготовления. Сегодня мы предлагаем картофель с грибами, который готовится легко, быстро и идеально подходит для постного меню. Для этого рецепта лучше выбирать свежие или качественно замороженные грибы и картофель среднего размера – это обеспечит нежную текстуру и вкус. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "kitchen_yuliana_".

Для максимального аромата желательно выбирать грибы с плотной структурой, например шампиньоны или вешенки. Картофель не должен быть слишком мучнистый – иначе ломтики могут разваливаться при запекании. Использование масла с нейтральным вкусом или легкого постного майонеза поможет равномерно распределить специи и подчеркнуть вкус грибов. Паприка и прованские травы придают блюду глубину и легкую пикантность, а специи можно корректировать по собственному вкусу.

Как приготовить картофель с грибами

Ингредиенты:

картофель – 7-8 шт;

грибы – 200 г;

лук – 1 шт.;

соль – по вкусу;

перец – по вкусу;

паприка – 1 ч. л.;

итальянские травы – 1 ч. л.;

масло – 2-3 ст. л.;

постный майонез – 2 ст. л. (по желанию);

Способ приготовления:

Помыть картофель и порезать тонкими ломтиками, но не до конца. Смешать картофель с растительным маслом и специями, смазать и выложить на противень. Запекать в духовке при 180-200°C до полуготовности картофеля. Обжарить грибы с луком, добавить специи, майонез и немного воды, готовить 2-3 минуты. Выложить обжаренные грибы на запеченный картофель и еще раз полить сверху остатками зажарки. Запекать вместе еще несколько минут до готовности. Подавать горячей, посыпав свежей зеленью по желанию.

Как и с чем подавать

Такой картофель с грибами можно подавать как самостоятельное блюдо или как гарнир к крупяным кашам, салатам или запеченным овощам. Перед подачей его можно украсить свежей зеленью – петрушкой или укропом – и добавить несколько капель лимонного сока для свежести. Для более сытного варианта можно подавать с кусочком постного хлеба или домашним соусом на основе томатов или йогурта. Блюдо хорошо держит тепло, поэтому его можно готовить заранее и подавать к обеду или ужину.