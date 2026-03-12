Не только тушеная: как еще вкусно приготовить картофель с грибами (видео)
Вкусное и сытное блюдо
Из картофеля и грибов можно приготовить множество блюд, от классических зразов до сытных запеканок. Особенно вкусно они сочетаются в быстрых блюдах, не требующих длительного приготовления. Сегодня мы предлагаем картофель с грибами, который готовится легко, быстро и идеально подходит для постного меню. Для этого рецепта лучше выбирать свежие или качественно замороженные грибы и картофель среднего размера – это обеспечит нежную текстуру и вкус. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "kitchen_yuliana_".
Для максимального аромата желательно выбирать грибы с плотной структурой, например шампиньоны или вешенки. Картофель не должен быть слишком мучнистый – иначе ломтики могут разваливаться при запекании. Использование масла с нейтральным вкусом или легкого постного майонеза поможет равномерно распределить специи и подчеркнуть вкус грибов. Паприка и прованские травы придают блюду глубину и легкую пикантность, а специи можно корректировать по собственному вкусу.
Как приготовить картофель с грибами
Ингредиенты:
- картофель – 7-8 шт;
- грибы – 200 г;
- лук – 1 шт.;
- соль – по вкусу;
- перец – по вкусу;
- паприка – 1 ч. л.;
- итальянские травы – 1 ч. л.;
- масло – 2-3 ст. л.;
- постный майонез – 2 ст. л. (по желанию);
Способ приготовления:
- Помыть картофель и порезать тонкими ломтиками, но не до конца.
- Смешать картофель с растительным маслом и специями, смазать и выложить на противень.
- Запекать в духовке при 180-200°C до полуготовности картофеля.
- Обжарить грибы с луком, добавить специи, майонез и немного воды, готовить 2-3 минуты.
- Выложить обжаренные грибы на запеченный картофель и еще раз полить сверху остатками зажарки.
- Запекать вместе еще несколько минут до готовности.
- Подавать горячей, посыпав свежей зеленью по желанию.
Как и с чем подавать
Такой картофель с грибами можно подавать как самостоятельное блюдо или как гарнир к крупяным кашам, салатам или запеченным овощам. Перед подачей его можно украсить свежей зеленью – петрушкой или укропом – и добавить несколько капель лимонного сока для свежести. Для более сытного варианта можно подавать с кусочком постного хлеба или домашним соусом на основе томатов или йогурта. Блюдо хорошо держит тепло, поэтому его можно готовить заранее и подавать к обеду или ужину.