Укр

Не только тушеная: как еще вкусно приготовить картофель с грибами (видео)

Автор
Мария Швец
Дата публикации
Читати українською
Автор
Картофель с грибами
Картофель с грибами. Фото Сгенерировано ИИ

Вкусное и сытное блюдо

Из картофеля и грибов можно приготовить множество блюд, от классических зразов до сытных запеканок. Особенно вкусно они сочетаются в быстрых блюдах, не требующих длительного приготовления. Сегодня мы предлагаем картофель с грибами, который готовится легко, быстро и идеально подходит для постного меню. Для этого рецепта лучше выбирать свежие или качественно замороженные грибы и картофель среднего размера – это обеспечит нежную текстуру и вкус. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "kitchen_yuliana_".

Для максимального аромата желательно выбирать грибы с плотной структурой, например шампиньоны или вешенки. Картофель не должен быть слишком мучнистый – иначе ломтики могут разваливаться при запекании. Использование масла с нейтральным вкусом или легкого постного майонеза поможет равномерно распределить специи и подчеркнуть вкус грибов. Паприка и прованские травы придают блюду глубину и легкую пикантность, а специи можно корректировать по собственному вкусу.

Как приготовить картофель с грибами

Ингредиенты:

  • картофель – 7-8 шт;
  • грибы – 200 г;
  • лук – 1 шт.;
  • соль – по вкусу;
  • перец – по вкусу;
  • паприка – 1 ч. л.;
  • итальянские травы – 1 ч. л.;
  • масло – 2-3 ст. л.;
  • постный майонез – 2 ст. л. (по желанию);

Способ приготовления:

  1. Помыть картофель и порезать тонкими ломтиками, но не до конца.
  2. Смешать картофель с растительным маслом и специями, смазать и выложить на противень.
  3. Запекать в духовке при 180-200°C до полуготовности картофеля.
  4. Обжарить грибы с луком, добавить специи, майонез и немного воды, готовить 2-3 минуты.
  5. Выложить обжаренные грибы на запеченный картофель и еще раз полить сверху остатками зажарки.
  6. Запекать вместе еще несколько минут до готовности.
  7. Подавать горячей, посыпав свежей зеленью по желанию.

Как и с чем подавать

Такой картофель с грибами можно подавать как самостоятельное блюдо или как гарнир к крупяным кашам, салатам или запеченным овощам. Перед подачей его можно украсить свежей зеленью – петрушкой или укропом – и добавить несколько капель лимонного сока для свежести. Для более сытного варианта можно подавать с кусочком постного хлеба или домашним соусом на основе томатов или йогурта. Блюдо хорошо держит тепло, поэтому его можно готовить заранее и подавать к обеду или ужину.

Теги:
#Картофель #Грибы #Піст