Нежный, как крем, и очень питательный: постный паштет из свеклы и фасоли (видео)

Паштет из свеклы и фасоли — это простое, полезное и очень доступное блюдо, которое легко может заменить магазинные намазки.

Этот паштет готовится из свеклы в сочетании с фасолью, орехами, луком и морковью. Именно поэтому он получается питательным и насыщенным по вкусу. Такая закуска отлично подходит как для обычного, так и для постного меню. Свекольный паштет прекрасно сочетается с хлебом, тостами или как дополнение к картофелю или каше. Рецептом блюда поделилась кулинарный блогер tetiana.shlikhtenko в Instagram.

Ингредиенты:

свекла отварная — 2 шт.

фасоль отварная — 300 г

лук – 1 шт.

морковь – 1 шт.

орехи — 1 горсть

чеснок — 3 зубчика

масло — для жарки и подачи

кунжут – по желанию

лимонный сок — по вкусу

специи — по вкусу

соль – 0,5 ч. л.

Чтобы паштет имел более насыщенный вкус, свеклу можно не отваривать, а запечь в духовке в фольге. Так она станет слаще и ароматнее. Орехи подойдут любые — грецкие, миндаль или кешью. Предварительно немного подсушите их на сухой сковороде, чтобы придать блюду более глубокий вкус.

Способ приготовления:

Свеклу очистите и нарежьте крупными кусками. Положите в чашу блендера вместе с чесноком и горстью орехов. Лук мелко нарежьте, морковь натрите на терке. Разогрейте на сковороде немного масла и обжарьте овощи до мягкости. Добавьте отваренную фасоль, перемешайте и прогрейте несколько минут. Переложите овощную смесь в блендер к свекле. Добавьте соль, специи. Измельчите всё до однородной, кремовой консистенции. Если паштет получается слишком густым, можно добавить ложку оливкового масла или немного воды, в которой варилась фасоль. Готовый паштет переложите в тарелку или контейнер. Перед подачей полейте небольшим количеством оливкового масла и посыпьте кунжутом.

Как и с чем подавать

Свекольный паштет лучше всего сочетается с подсушенным хлебом, тостами или хрустящими гренками. Его можно намазывать на багет, подавать с лавашем или цельнозерновыми хлебцами. В холодильнике такой паштет легко хранится 2–3 дня, а его вкус за это время становится еще более насыщенным.