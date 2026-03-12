Весенняя энергия в тарелке: зеленый салат для здорового ужина

Вкусный зеленый салат

Салаты бывают очень разными – от классических овощных до ярких этнических вариантов, например, мексиканский салат из кукурузы с острым вкусом и ароматными специями. Но сегодня мы предлагаем освежающую зелень в тарелке: легкий, витаминный салат с миксом листьев и хрустящими овощами. Для лучшего вкуса важно выбирать свежие, плотные листья салата и спелые овощи без признаков увядания. При добавлении авокадо или орехов убедитесь, что плоды мягкие, а орехи свежие — это значительно улучшает текстуру и аромат. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "tatianatsavaliuk".

Как приготовить зеленый салат

Ингредиенты:

микс салатных листьев (айсберг, ромен, шпинат, рукокола) – 150 г;

огурец – 1 шт.;

сельдерей – 1 стебель;

зеленый лук – 1–2 пера;

авокадо – ½ шт.;

тыквенные или кедровые орехи – 2 ст.л;

семена льна – 1 ч.л;

оливковое масло – 2 ст.л;

лимонный сок – 1 ст.л;

горчица – ½ ч.л;

яйцо/тофу/курица – по желанию;

соль, перец – по вкусу;

Способ приготовления:

Промыть и обсушить листья салата. Нарезать огурец и сельдерей тонкими полосками. Мелко нарезать зеленый лук. Авокадо нарезать кубиками или ломтиками. Соединить листья, овощи, авокадо и семена/орехи в большой миске. Приготовить заправку: смешать оливковое масло, лимонный сок, горчицу, соль и перец. Полить салат заправкой и осторожно перемешать. По желанию добавить белковый компонент: нарезанные яйца, тофу или кусочки курицы. Подавать свежим сразу после приготовления.

Как и с чем подавать

Салат подается как самостоятельный легкий ужин или как гарнир к рыбе, курице или вегетарианским блюдам. Для подачи его можно украсить орехами, семенами льна или тонкими ломтиками авокадо. Легкий цитрусовый соус или оливковое масло подчеркивает свежесть овощей, а добавление белка (яйца, тофу или курица) делает блюдо более сытным. Такой салат хорошо сочетается с домашним хлебом или тостами, что делает его универсальным для обеда или ужина.