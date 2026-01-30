Десерт из молока и шоколада: получается нежным и готовится без духовки

Этот рецепт – отличный способ превратить молоко в домашний пудинг, который понравится и детям, и взрослым

Если в холодильнике есть молоко и две плитки шоколада, то из этих продуктов за считанные минуты можно приготовить вкусный десерт. По консистенции он напоминает кремовый пудинг или домашнюю панна-котту.

Это идеальный вариант, когда хочется чего-то сладенького на скорую руку, а включать духовку нет желания. Весь процесс максимально прост: смешали, прогрели и оставили застывать. Такой десерт без выпечки получается очень нежным, не слишком приторным.Рецептом поделились на кулинарном портале "Господинька".

Ингредиенты:

Молоко – 1 л

Сгущенка — 200 г

Кукурузный крахмал — 150 г

Ванильный сахар — 1 пакетик

Сливочное масло (мягкое) — 20 г

Белый шоколад — 80 г

Глазурь:

Сливки — 250 мл

Молочный шоколад — 100 г

Желатин – 10 г

Вода (для желатина) – 20 г

Способ приготовления: