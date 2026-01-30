Укр

Десерт из молока и шоколада: получается нежным и готовится без духовки

Молочно-шоколадный десерт
Молочно-шоколадный десерт. Фото Сгенерировано ИИ

Этот рецепт – отличный способ превратить молоко в домашний пудинг, который понравится и детям, и взрослым

Если в холодильнике есть молоко и две плитки шоколада, то из этих продуктов за считанные минуты можно приготовить вкусный десерт. По консистенции он напоминает кремовый пудинг или домашнюю панна-котту.

Это идеальный вариант, когда хочется чего-то сладенького на скорую руку, а включать духовку нет желания. Весь процесс максимально прост: смешали, прогрели и оставили застывать. Такой десерт без выпечки получается очень нежным, не слишком приторным.Рецептом поделились на кулинарном портале "Господинька".

Ингредиенты:

  • Молоко – 1 л
  • Сгущенка — 200 г
  • Кукурузный крахмал — 150 г
  • Ванильный сахар — 1 пакетик
  • Сливочное масло (мягкое) — 20 г
  • Белый шоколад — 80 г

Глазурь:

  • Сливки — 250 мл
  • Молочный шоколад — 100 г
  • Желатин – 10 г
  • Вода (для желатина) – 20 г

Способ приготовления:

  1. В кастрюлю влейте молоко, добавьте сгущенное молоко, ванильный сахар и кукурузный крахмал. Тщательно перемешайте венчиком, чтобы не было комочков.
  2. Поставьте кастрюлю на огонь. Постоянно помешивая, дождитесь загустения массы. Как только она станет густой, снимите с огня.
  3. В горячую массу добавьте мягкое сливочное масло. Белый шоколад растопите на водяной бане и также влейте в общую массу. Перемешайте всё до однородности.
  4. Перелейте полученную массу в форму, разровняйте поверхность и поставьте в холодильник до полного застывания.
  5. Для глазури желатин залейте водой и оставьте набухать, после чего растопите (в микроволновке или на водяной бане, не доводя до кипения).
  6. В кастрюлю влейте сливки, добавьте измельченный молочный шоколад и прогревайте, пока шоколад полностью не растворится.
  7. Снимите сливки с огня и влейте в них подготовленный желатин. Хорошо перемешайте.
  8. Достаньте застывший десерт из формы (можно перевернуть на тарелку), залейте сверху шоколадной глазурью и поставьте в холодильник еще на 10–15 минут для застывания верхнего слоя.
