Десерт из молока и шоколада: получается нежным и готовится без духовки
Этот рецепт – отличный способ превратить молоко в домашний пудинг, который понравится и детям, и взрослым
Если в холодильнике есть молоко и две плитки шоколада, то из этих продуктов за считанные минуты можно приготовить вкусный десерт. По консистенции он напоминает кремовый пудинг или домашнюю панна-котту.
Это идеальный вариант, когда хочется чего-то сладенького на скорую руку, а включать духовку нет желания. Весь процесс максимально прост: смешали, прогрели и оставили застывать. Такой десерт без выпечки получается очень нежным, не слишком приторным.Рецептом поделились на кулинарном портале "Господинька".
Ингредиенты:
- Молоко – 1 л
- Сгущенка — 200 г
- Кукурузный крахмал — 150 г
- Ванильный сахар — 1 пакетик
- Сливочное масло (мягкое) — 20 г
- Белый шоколад — 80 г
Глазурь:
- Сливки — 250 мл
- Молочный шоколад — 100 г
- Желатин – 10 г
- Вода (для желатина) – 20 г
Способ приготовления:
- В кастрюлю влейте молоко, добавьте сгущенное молоко, ванильный сахар и кукурузный крахмал. Тщательно перемешайте венчиком, чтобы не было комочков.
- Поставьте кастрюлю на огонь. Постоянно помешивая, дождитесь загустения массы. Как только она станет густой, снимите с огня.
- В горячую массу добавьте мягкое сливочное масло. Белый шоколад растопите на водяной бане и также влейте в общую массу. Перемешайте всё до однородности.
- Перелейте полученную массу в форму, разровняйте поверхность и поставьте в холодильник до полного застывания.
- Для глазури желатин залейте водой и оставьте набухать, после чего растопите (в микроволновке или на водяной бане, не доводя до кипения).
- В кастрюлю влейте сливки, добавьте измельченный молочный шоколад и прогревайте, пока шоколад полностью не растворится.
- Снимите сливки с огня и влейте в них подготовленный желатин. Хорошо перемешайте.
- Достаньте застывший десерт из формы (можно перевернуть на тарелку), залейте сверху шоколадной глазурью и поставьте в холодильник еще на 10–15 минут для застывания верхнего слоя.