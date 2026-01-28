Забудьте про обычные оладьи: добавьте один ингредиент, и завтрак станет шедевром

По вкусу эти оладьи напоминают домашние пирожки с яйцом и луком, но готовятся в три раза быстрее

Многие готовят оладьи на завтрак, потому что это простое, вкусное и быстрое в приготовлении блюдо. Но если хочется чего-нибудь нового, стоит обратить внимание на соленые оладьи с зеленым луком. Они получаются пышными, ароматными и идеально подходят как для утренней трапезы, так и для легкого ужина.

Рецептом оладий на кефире с зеленым луком поделились на кулинарном портале "Господинька". Тесто получается нежным и воздушным, а зеленый лук придает приятную пикантность.

Как приготовить пышные оладьи с луком

Ингредиенты:

яйца — 1-2 шт.;

кефир теплый – 400 г;

соль – 1 ч. л.;

сахар – 1 ст. л.;

сода — 1 ч. л.;

мука — 300-350 г;

зеленый лук — 1 пучок;

масло для обжаривания.

Способ приготовления:

В глубокой миске взбейте яйца с солью и сахаром. Влейте теплый кефир. Всыпьте соду в жидкую смесь и перемешайте. Теперь постепенно добавляйте просеянную муку. Тесто должно быть густым, как жирная сметана, и тяжело сползать с ложки. Мелко нарежьте лук, добавьте его в тесто и аккуратно перемешайте. Разогрейте сковороду с достаточным количеством растительного масла. Выкладывайте оладьи на расстоянии друг от друга. Жарьте 2–3 минуты на среднем огне под крышкой. После переворачивания жарьте еще 1,5–2 минуты, но уже без крышки.

Как и с чем подавать

Подавайте оладьи к столу горячими. Добавьте на тарелку густую холодную сметану. Если хочется чего-нибудь особенного, смешайте сметану с небольшим количеством мелко нарезанного укропа и пропущенным через пресс зубчиком чеснока. Также оладьи с зеленым луком хороши в сочетании с кусочком слабосоленой семги или форели