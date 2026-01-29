Минимум усилий — гарантированный результат: рецепт ленивой запеканки из творожной массы (видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Готовится легко – получается вкусно
Творог – это базовый продукт украинской кухни, из которого готовят сырники, запеканки, блинчики, вареники и десерты без выпечки. Чаще именно сырники считают классикой, но сегодня мы предлагаем еще более простой и не менее удачный вариант — нежную запеканку из готовой творожной массы. По собственному опыту советую обращать внимание на состав творожной массы: без лишней влаги и резкой кислинки, иначе текстура получится водянистой. Типичная ошибка – перепекание: запеканка должна "схватиться", но оставаться кремовой внутри, а рецепт легко адаптировать, изменяя добавки, жирность сливок или способ выпекания. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "top_havchik_".
Как приготовить запеканку из творожной массы
Ингредиенты:
- творожная масса – 600 г;
- яйца – 3 шт.;
- сливки – 100 г;
- сахар – по вкусу;
- ваниль или ванильный сахар – по вкусу;
- изюм или ягоды – 80–100 г.
Способ приготовления:
- Выложить творожную массу в глубокую миску.
- Добавить яйца, сливки, сахар и ваниль, тщательно перемешать до однородной смеси.
- Аккуратно вмешать изюм или ягоды, предварительно обсушенные.
- Переложить массу в форму, застеленную пергаментом.
- Выпекать при температуре 170–180 °C в течение 40–45 минут до легкой золотистой корочки.
- Дать запеканке полностью охладиться, по желанию выдержать несколько часов в холодильнике перед подачей.
Как и с чем подавать
Запеканку лучше подавать полностью охлажденной – так она лучше держит форму и имеет более насыщенный вкус. Подойдут сметана, греческий йогурт, ягодный соус, мед или домашнее варенье. Для подачи можно украсить свежими ягодами, цедрой лимона или листьями мяты. Кушанье хорошо сочетается с кофе, чаем или как легкий десерт после основного блюда.
Эта запеканка – пример того, как из минимальных усилий и простых ингредиентов получить универсальное блюдо для завтрака, десерта или семейного стола.