Минимум усилий — гарантированный результат: рецепт ленивой запеканки из творожной массы (видео)

Готовится легко – получается вкусно

Творог – это базовый продукт украинской кухни, из которого готовят сырники, запеканки, блинчики, вареники и десерты без выпечки. Чаще именно сырники считают классикой, но сегодня мы предлагаем еще более простой и не менее удачный вариант — нежную запеканку из готовой творожной массы. По собственному опыту советую обращать внимание на состав творожной массы: без лишней влаги и резкой кислинки, иначе текстура получится водянистой. Типичная ошибка – перепекание: запеканка должна "схватиться", но оставаться кремовой внутри, а рецепт легко адаптировать, изменяя добавки, жирность сливок или способ выпекания. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "top_havchik_".

Как приготовить запеканку из творожной массы

Ингредиенты:

творожная масса – 600 г;

яйца – 3 шт.;

сливки – 100 г;

сахар – по вкусу;

ваниль или ванильный сахар – по вкусу;

изюм или ягоды – 80–100 г.

Способ приготовления:

Выложить творожную массу в глубокую миску. Добавить яйца, сливки, сахар и ваниль, тщательно перемешать до однородной смеси. Аккуратно вмешать изюм или ягоды, предварительно обсушенные. Переложить массу в форму, застеленную пергаментом. Выпекать при температуре 170–180 °C в течение 40–45 минут до легкой золотистой корочки. Дать запеканке полностью охладиться, по желанию выдержать несколько часов в холодильнике перед подачей.

Как и с чем подавать

Запеканку лучше подавать полностью охлажденной – так она лучше держит форму и имеет более насыщенный вкус. Подойдут сметана, греческий йогурт, ягодный соус, мед или домашнее варенье. Для подачи можно украсить свежими ягодами, цедрой лимона или листьями мяты. Кушанье хорошо сочетается с кофе, чаем или как легкий десерт после основного блюда.

Эта запеканка – пример того, как из минимальных усилий и простых ингредиентов получить универсальное блюдо для завтрака, десерта или семейного стола.