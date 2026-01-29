Укр

Минимум усилий — гарантированный результат: рецепт ленивой запеканки из творожной массы (видео)

Автор
Мария Швец
Дата публикации
Читати українською
Автор
Запеканка из творожной массы
Запеканка из творожной массы. Фото instagram.com

Готовится легко – получается вкусно

Творог – это базовый продукт украинской кухни, из которого готовят сырники, запеканки, блинчики, вареники и десерты без выпечки. Чаще именно сырники считают классикой, но сегодня мы предлагаем еще более простой и не менее удачный вариант — нежную запеканку из готовой творожной массы. По собственному опыту советую обращать внимание на состав творожной массы: без лишней влаги и резкой кислинки, иначе текстура получится водянистой. Типичная ошибка – перепекание: запеканка должна "схватиться", но оставаться кремовой внутри, а рецепт легко адаптировать, изменяя добавки, жирность сливок или способ выпекания. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "top_havchik_".

Как приготовить запеканку из творожной массы

Ингредиенты:

  • творожная масса – 600 г;
  • яйца – 3 шт.;
  • сливки – 100 г;
  • сахар – по вкусу;
  • ваниль или ванильный сахар – по вкусу;
  • изюм или ягоды – 80–100 г.

Способ приготовления:

  1. Выложить творожную массу в глубокую миску.
  2. Добавить яйца, сливки, сахар и ваниль, тщательно перемешать до однородной смеси.
  3. Аккуратно вмешать изюм или ягоды, предварительно обсушенные.
  4. Переложить массу в форму, застеленную пергаментом.
  5. Выпекать при температуре 170–180 °C в течение 40–45 минут до легкой золотистой корочки.
  6. Дать запеканке полностью охладиться, по желанию выдержать несколько часов в холодильнике перед подачей.

Как и с чем подавать

Запеканку лучше подавать полностью охлажденной – так она лучше держит форму и имеет более насыщенный вкус. Подойдут сметана, греческий йогурт, ягодный соус, мед или домашнее варенье. Для подачи можно украсить свежими ягодами, цедрой лимона или листьями мяты. Кушанье хорошо сочетается с кофе, чаем или как легкий десерт после основного блюда.

Эта запеканка – пример того, как из минимальных усилий и простых ингредиентов получить универсальное блюдо для завтрака, десерта или семейного стола.

Теги:
#Сыр #Запеканка #Готовим дома