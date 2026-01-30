Если вчерашняя гречка надоела – приготовьте гречаники: рецепт сытного блюда (видео)

Вкусное и сытное блюдо

Гречка — универсальная крупа, которую часто используют в качестве гарнира или основного ингредиента в блюдах с фаршем и овощами, например в "Гречке по-пански". Сегодня предлагаем вариант в виде гречаников с фаршем в томатной заливке, которые получаются сочными и сытными. Для приготовления желательно выбирать свежую гречку без примесей и качественное мясо, чтобы блюдо было нежным. Лук и правильное запекание в духовке обеспечивают аромат и текстуру, а количество гречки можно корректировать под свой вкус. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "cook_with_me_at_home".

Как приготовить гречаники

Ингредиенты:

гречка (сухая) – 250 г;

лук (большой) – 1 шт.;

свинина или мясо по выбору – 1,3 кг;

яйца – 2 шт.;

масло – для жарки;

соль – по вкусу;

черный перец – по вкусу;

мука – для обкатки;

томатная паста – 70 г;

вода – 500 мл;

соль – по вкусу;

черный перец – по вкусу;

Способ приготовления:

Перебрать и промыть гречку, отварить в подсоленной воде до готовности, дать остыть. Лук мелко порезать и обжарить до мягкости на небольшом количестве масла. Мясо перекрутить на мясорубке, смешать в миске с яйцами, обжаренным луком, специями и охлажденной гречкой. Сформировать продолговатые котлеты, обвалять их в муке и обжарить на сковороде до легкого румянца с обеих сторон. Выложить гречаники в форму для запекания, развести томатную пасту в воде, добавить соль и перец, залить гречаники. Запекать в разогретой духовке до 200 °C до закипания соуса, накрыть фольгой, снизить температуру до 180 °C и запекать еще 40–50 минут. Подавать горячими, посыпав свежей зеленью.

Как и с чем подавать

Гречаники лучше подавать горячими, сразу после запекания, посыпав свежей зеленью — петрушкой, укропом или базиликом. Они хорошо сочетаются с легкими овощными салатами, свежими или маринованными овощами, а также кисло-сладким соусом. Для более сытной подачи можно добавить картофельное пюре или легкую овощную запеканку. Кушанье можно оформить на большой тарелке порционно или подать в форме запекания прямо к столу.