Укр

Фаршированные бублики: рецепт простого блюда, которое обожали в 90-х (видео)

Автор
Наталья Граковская
Дата публикации
Читати українською
Автор
Фаршированные бублики с фаршем
Фаршированные бублики с фаршем. Фото Скриншот YouTube

Это сытное блюдо, которое легко приготовить на сковороде без духовки

Фаршированные бублики с фаршем были настоящим хитом на праздниках в 90-х. Это своего рода "ленивый" вариант мясного пирога, где роль теста выполняет обычная сушка. Этот рецепт из сушек, фарша и молока не требует духовки и готовится из доступных ингредиентов. Это блюдо можно готовить не только на праздники, но и на ужин или в качестве перекуса.

Как приготовить фаршированные бублики

Ингредиенты:

  • Бублики (сушка) — 250-300 г
  • Мясной фарш — 400 г
  • Молоко – 300-500 мл.
  • Лук – 1 шт.
  • Яйца – 2-3 шт.
  • Соль, черный перец — по вкусу
  • Масло для жарки.

Способ приготовления:

  1. Залейте бублики молоком на 5-10 минут. Постоянно помешивайте и переворачивайте. Бублики должны стать мягкими снаружи, но оставаться упругими внутри.
  2. Натрите лук на мелкой терке прямо в фарш. Добавьте соль и перец.
  3. Выложите размякшие бублики на доску. Плотно наполните серединку каждого бублика фаршем, слегка утрамбовывая пальцем, чтобы начинка не выпала.
  4. Взбейте яйца с щепоткой соли. Каждый бублик полностью окуните в яйцо.
  5. Обжаривайте бублики на хорошо разогретой сковороде на среднем огне с двух сторон до золотистой корочки.

Как и с чем подавать

Если вы готовите бублики для всей семьи или гостей, подавайте их на большой деревянной доске или плоской тарелке. Выложите бублики "горкой" или по кругу. В центр поставьте пиалу с томатным или йогуртовым соусом. Добавьте на тарелку маринованные корнишоны или оливки.

Теги:
#Рецепты #Закуска #Фарш