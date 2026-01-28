Фаршированные бублики: рецепт простого блюда, которое обожали в 90-х (видео)
Это сытное блюдо, которое легко приготовить на сковороде без духовки
Фаршированные бублики с фаршем были настоящим хитом на праздниках в 90-х. Это своего рода "ленивый" вариант мясного пирога, где роль теста выполняет обычная сушка. Этот рецепт из сушек, фарша и молока не требует духовки и готовится из доступных ингредиентов. Это блюдо можно готовить не только на праздники, но и на ужин или в качестве перекуса.
Как приготовить фаршированные бублики
Ингредиенты:
- Бублики (сушка) — 250-300 г
- Мясной фарш — 400 г
- Молоко – 300-500 мл.
- Лук – 1 шт.
- Яйца – 2-3 шт.
- Соль, черный перец — по вкусу
- Масло для жарки.
Способ приготовления:
- Залейте бублики молоком на 5-10 минут. Постоянно помешивайте и переворачивайте. Бублики должны стать мягкими снаружи, но оставаться упругими внутри.
- Натрите лук на мелкой терке прямо в фарш. Добавьте соль и перец.
- Выложите размякшие бублики на доску. Плотно наполните серединку каждого бублика фаршем, слегка утрамбовывая пальцем, чтобы начинка не выпала.
- Взбейте яйца с щепоткой соли. Каждый бублик полностью окуните в яйцо.
- Обжаривайте бублики на хорошо разогретой сковороде на среднем огне с двух сторон до золотистой корочки.
Как и с чем подавать
Если вы готовите бублики для всей семьи или гостей, подавайте их на большой деревянной доске или плоской тарелке. Выложите бублики "горкой" или по кругу. В центр поставьте пиалу с томатным или йогуртовым соусом. Добавьте на тарелку маринованные корнишоны или оливки.