Эта хитрость с пергаментом изменит все: как вкусно приготовить хек в томатном соусе (видео)

Наталья Граковская
Тушеный хек с овощами в томатном соусе
Тушеный хек с овощами в томатном соусе. Фото Коллаж "Телеграфа"

Дешевая рыба может быть изысканным блюдом

Тушеный хек с овощами – это простое и вкусное домашнее блюдо. В томатном соусе рыба получается нежной, сочной и ароматной. Хек следует включать в рацион чаще, потому что он богат белком, йодом и фосфором. Эта рыба легко усваивается и имеет минимум костей.

Хек в томате готовится из простых ингредиентов и не нуждается в духовке – все делается на плите за 30–40 минут. Рецептом поделились на YouTube-канале "Вкусные советы".

Как приготовить хека

В этом рецепте хек нужно готовить на пергаменте. Благодаря этому рыба останется сочной и не развалится. К тому же, рыба не прилипнет к сковороде и не оставит на ней стойкого запаха.

Ингредиенты:

  • хек или минтай — 1 кг
  • лук – 1 шт.
  • морковь – 1 шт.
  • сушеные помидоры – 1 ч. л.
  • приправа для рыбы – 1 ч. л.
  • томатная паста — 1 ст. л.
  • соль — по вкусу
  • вода – 200 мл.
  • лавровый лист – 1–2 шт.
  • уксус 9% — 1 ст. л.
  • масло — для приготовления

Способ приготовления:

  1. Рыбу очистите, удалите черную пленку внутри брюшка, чтобы не горчило, и нарежьте кусками по 4-5 см.
  2. На сковороду выстелите пергамент, слегка смажьте маслом, выложите рыбу, посолите и накройте вторым листом. Готовьте 15 минут на маленьком огне. Рыба получится не жареной, а словно припущенной в собственном соке.
  3. На другой сковороде обжарьте полукольцами лук и натертую морковь.
  4. Добавьте к овощам томатную пасту, сушеные помидоры и специи. Прогрейте все вместе 2 минуты. Влейте воду.
  5. Выложите рыбу (вместе с соком, выделившимся на пергамент) в соус. Тушите под крышкой 15–20 минут.
  6. За 2 минуты до выключения огня добавьте уксус.

Как и с чем подавать

Хек под маринадом идеально подходит как дополнение к картофельному пюре или рису. Но эту рыбу можно подавать на стол и на хрустящих гренках. Натрите хлеб чесноком, выложите небольшой кусочек рыбы без костей и немного маринада сверху.

