Вкуснее, чем форшмак: простая икра из сельди, от которой невозможно оторваться (видео)

Наталья Граковская
Закуска из сельди
Всего через 5 минут на столе будет вкусная намазка для бутербродов

Фальш-икра из селелки – это простая и бюджетная холодная закуска, которая по вкусу напоминает классический форшмак, но готовится еще быстрее и из минимального набора ингредиентов. По вкусу она получается очень нежная и подходит как для ежедневных перекусов, так и для фуршетов.

Как приготовить намазку из сельди, показала блогер _anna_sholkova_ на своей странице в Instagram. Она советует не использовать блендер, потому что закуска потеряет свою текстуру.

Как приготовить закуску из сельди

Ингредиенты:

  • Филе слабосоленой сельди – 1 шт.
  • Плавленый сырок – 2 шт.
  • Морковь отварная – 1 шт.
  • Сливочное масло – 100 г

Способ приготовления:

  1. Пропускаем сельдь, морковь и подмороженные сырки через мясорубку.
  2. В массу добавляем мягкое сливочное масло. Если масло замороженное, тоже пропускаем его через мясорубку.
  3. Тщательно перемешиваем вилкой до однородности.

Как и с чем подавать

Не подавайте икру из сельди сразу. Переложите ее в стеклянную банку и поставьте в холодильник минимум на 2–3 часа, чтобы ингредиенты "подружились". Такую закуску можно намазывать на ломтик подсушенного ржаного хлеба или наполнять песочные тарталетки. Если хотите удивить гостей – подайте икру внутри половинок отварных яиц белков.

