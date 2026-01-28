Вкуснее, чем форшмак: простая икра из сельди, от которой невозможно оторваться (видео)
Всего через 5 минут на столе будет вкусная намазка для бутербродов
Фальш-икра из селелки – это простая и бюджетная холодная закуска, которая по вкусу напоминает классический форшмак, но готовится еще быстрее и из минимального набора ингредиентов. По вкусу она получается очень нежная и подходит как для ежедневных перекусов, так и для фуршетов.
Как приготовить намазку из сельди, показала блогер _anna_sholkova_ на своей странице в Instagram. Она советует не использовать блендер, потому что закуска потеряет свою текстуру.
Как приготовить закуску из сельди
Ингредиенты:
- Филе слабосоленой сельди – 1 шт.
- Плавленый сырок – 2 шт.
- Морковь отварная – 1 шт.
- Сливочное масло – 100 г
Способ приготовления:
- Пропускаем сельдь, морковь и подмороженные сырки через мясорубку.
- В массу добавляем мягкое сливочное масло. Если масло замороженное, тоже пропускаем его через мясорубку.
- Тщательно перемешиваем вилкой до однородности.
Как и с чем подавать
Не подавайте икру из сельди сразу. Переложите ее в стеклянную банку и поставьте в холодильник минимум на 2–3 часа, чтобы ингредиенты "подружились". Такую закуску можно намазывать на ломтик подсушенного ржаного хлеба или наполнять песочные тарталетки. Если хотите удивить гостей – подайте икру внутри половинок отварных яиц белков.