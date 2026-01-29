Тесто вымешивать не придется: эту ленивую пиццу из лаваша приготовит даже ребенок (видео)
Просто пальчики оближешь!
Лаваш – это тонкий бездрожжевой хлеб кавказского происхождения, давно ставший универсальной основой для быстрых закусок, рулетов и запеканок, в том числе популярных рулетиков с красной рыбой. Но сегодня мы предлагаем еще более простой и сытный вариант — ленивую ролл-пицу, которая готовится без теста и долгого замешивания. Из практики советую выбирать свежий, эластичный лаваш без трещин, иначе он будет ломаться во время скручивания. Еще один нюанс – не переборщить с соусом: избыток кетчупа или майонеза сделает рулет слишком влажным и сыр не проплавится равномерно, а начинку всегда можно менять под настроение. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "an.cookbook".
Как приготовить пиццу из лаваша
Ингредиенты:
- лаваш – 1 шт.;
- колбаса – 200 г;
- твердый сыр – 200 г;
- кетчуп – 3–4 ст. л.;
- майонез – по желанию.
Способ приготовления:
- Смазать лаваш равномерным слоем кетчупа, по желанию добавить немного майонеза.
- Натереть сыр, порезать колбасу и равномерно распределить начинку по лавашу.
- Свернуть лаваш в плотный рулет и порезать порционными кусочками.
- Выложить рулетики в форму, сверху посыпать остатками сыра.
- Запекать в духовке при температуре 180 С в течение 15 минут до расплавления сыра и румяной корочки.
Как и с чем подавать
Ролл-пицу лучше подавать горячей сразу после духовки, чтобы сыр тянулся, а лаваш оставался хрустящим по краям. Для подачи подойдут свежие овощи, зелень, соус на основе йогурта или томатный дип. Закуску удобно подавать как аперитив, на фуршет или как скорый ужин вместе с легким салатом. По желанию можно дополнить блюдо маринованными огурцами или оливками.
Ленивая ролл-пицца – это удачный пример того, как из простых продуктов и минимального времени получить блюдо, которое всегда выручает и легко адаптируется под любой вкус.