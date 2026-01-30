Не только барбекю: как запечь ребра с глазурованной корочкой в духовке (видео)

Вкусное аппетитное блюдо

Ребрышки готовят по-разному: их тушат, запекают, коптят или готовят на гриле, и самое медленное утомление делает мясо мягким и сочным. Тушеные или запеченные при низкой температуре ребра – классический подход, используемый во многих кухнях мира, от американского барбекю до европейских домашних рецептов. По собственному опыту скажу: ключ к идеальному результату — правильный выбор ребер с мясным слоем, без избытка жира и терпения, ведь быстрое запекание делает их сухими. Сегодня предлагаем вариант ребер в глазури, которые сначала медленно запекаются в фольге, а в конце покрываются насыщенным соусом с глянцевой корочкой, с возможностью легко менять специи или уровень остроты. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "0.babenko".

Как приготовить ребра с глазурованной корочкой

Ингредиенты:

свиные ребра – 1,5 кг;

сахар – 2 ст. л.;

сушеный чеснок – 1 ч. л.;

перец чили молотый – 0,5 ч. л.;

копченая паприка – 1,5 ч. л.;

соль – 1,5 ч. л.;

шрирача – 2 ст. л.;

лимонный сок – 1 ст. л.;

яблочный уксус – 1 ч. л.;

мед – 2 ст. л.;

сладкий чили соус – 2 ст. л.;

соевый соус – 1,5 ст. л.;

абрикосовый джем – 1–2 ст. л.

Способ приготовления:

Смешать сахар, соль, сушеный чеснок, чили и копченую паприку, равномерно натереть ребра специями. Завернуть ребра в фольгу и запекать при температуре 150 °C в режиме верх-низ в течение 2–2,5 ч до мягкости. Смешать шрирачу, лимонный сок, яблочный уксус, мед, сладкий чили и соевый соус до однородной глазури. За 30 минут до завершения развернуть фольгу, обильно смазать ребра соусом и вернуть в духовку. Перед подачей смазать ребра тонким слоем абрикосового джема для глянцевой корочки и сбалансированного кисло-сладкого вкуса.

Как и с чем подавать

Глазированные ребра лучше всего подавать горячими, сразу после духовки, посыпав свежей зеленью или мелко нарезанным зеленым луком. Они хорошо сочетаются с картофельным пюре, запеченным картофелем, кукурузой гриль или простым салатом из свежих овощей. В качестве соуса подойдет дополнительная глазурь, барбекю или соус на основе йогурта для баланса вкуса. Для более праздничной подачи ребра можно подать на большой доске, нарезанной порционно.

Этот рецепт – пример того, как из простых специй и медленного запекания получить ресторанный результат, адаптируя вкус под собственные предпочтения.