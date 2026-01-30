Не только барбекю: как запечь ребра с глазурованной корочкой в духовке (видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Вкусное аппетитное блюдо
Ребрышки готовят по-разному: их тушат, запекают, коптят или готовят на гриле, и самое медленное утомление делает мясо мягким и сочным. Тушеные или запеченные при низкой температуре ребра – классический подход, используемый во многих кухнях мира, от американского барбекю до европейских домашних рецептов. По собственному опыту скажу: ключ к идеальному результату — правильный выбор ребер с мясным слоем, без избытка жира и терпения, ведь быстрое запекание делает их сухими. Сегодня предлагаем вариант ребер в глазури, которые сначала медленно запекаются в фольге, а в конце покрываются насыщенным соусом с глянцевой корочкой, с возможностью легко менять специи или уровень остроты. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "0.babenko".
Как приготовить ребра с глазурованной корочкой
Ингредиенты:
- свиные ребра – 1,5 кг;
- сахар – 2 ст. л.;
- сушеный чеснок – 1 ч. л.;
- перец чили молотый – 0,5 ч. л.;
- копченая паприка – 1,5 ч. л.;
- соль – 1,5 ч. л.;
- шрирача – 2 ст. л.;
- лимонный сок – 1 ст. л.;
- яблочный уксус – 1 ч. л.;
- мед – 2 ст. л.;
- сладкий чили соус – 2 ст. л.;
- соевый соус – 1,5 ст. л.;
- абрикосовый джем – 1–2 ст. л.
Способ приготовления:
- Смешать сахар, соль, сушеный чеснок, чили и копченую паприку, равномерно натереть ребра специями.
- Завернуть ребра в фольгу и запекать при температуре 150 °C в режиме верх-низ в течение 2–2,5 ч до мягкости.
- Смешать шрирачу, лимонный сок, яблочный уксус, мед, сладкий чили и соевый соус до однородной глазури.
- За 30 минут до завершения развернуть фольгу, обильно смазать ребра соусом и вернуть в духовку.
- Перед подачей смазать ребра тонким слоем абрикосового джема для глянцевой корочки и сбалансированного кисло-сладкого вкуса.
Как и с чем подавать
Глазированные ребра лучше всего подавать горячими, сразу после духовки, посыпав свежей зеленью или мелко нарезанным зеленым луком. Они хорошо сочетаются с картофельным пюре, запеченным картофелем, кукурузой гриль или простым салатом из свежих овощей. В качестве соуса подойдет дополнительная глазурь, барбекю или соус на основе йогурта для баланса вкуса. Для более праздничной подачи ребра можно подать на большой доске, нарезанной порционно.
Этот рецепт – пример того, как из простых специй и медленного запекания получить ресторанный результат, адаптируя вкус под собственные предпочтения.