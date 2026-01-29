Сытнее мяса и согревает изнутри: рецепт блюда из чечевицы для самых холодных дней

Когда на улице мороз, организму нужно что-то теплое, густое и сытное. Чечевичный карри отвечает всем этим требованиям

Чечевичный карри — это простой и сытный ужин, который легко приготовить дома. Красная чечевица богата растительным белком, клетчаткой и железом, быстро разваривается и не требует замачивания. В среднем она готовится всего 12–15 минут. Благодаря специям карри, имбирю, томатам и кокосовому молоку блюдо получается ароматным, согревающим и идеально подходит для очень холодных дней.

Рецептом этого блюда поделились на портале Pysznosci.

Как приготовить красную чечевицу вкусно

Ингредиенты:

240 г красной чечевицы

150 г риса басмати

1 луковица

3 зубчика чеснока

2 ломтика имбиря

2 моркови

2 чайные ложки оливкового масла

перец чили

400 г консервированных томатов

200 г кокосового молока

чайная ложка карри

1,5 стакана овощного бульона

3 столовые ложки лимонного сока

горсть свежей кинзы

2 щепотки соли

щепотка перца.

Кокосовое молоко в этом рецепте можно заменить на жирные сливки, а кинзу — на петрушку. Чтобы блюдо вышло не обжигающе острым, обязательно удалите семена чили.

Способ приготовления:

Приготовьте рис согласно инструкции на упаковке, слейте воду и отставьте в сторону. Мелко нарежьте лук, чеснок, имбирь и кинзу. Морковь нарежьте небольшими кубиками, а перец чили — тонкими ломтиками. В большой кастрюле разогрейте оливковое масло на среднем огне. Добавьте лук, морковь, чеснок, имбирь и перец чили. Готовьте около 3 минут, пока овощи не станут мягкими и ароматными. Добавьте порошок карри и немного кинзы, затем добавьте сушеную красную чечевицу и хорошо перемешайте. Влейте овощной бульон, прикройте кастрюлю крышкой и варите на среднем огне около 15 минут, пока чечевица не станет мягкой. Если жидкость слишком быстро испаряется, добавьте немного горячей воды. Добавьте консервированные помидоры и кокосовое молоко и варите еще несколько минут, пока карри не приобретет кремообразную консистенцию. В завершение приправьте солью, перцем и лимонным соком.

Как и с чем подавать

Готовить карри из чечевицы лучше заранее, это блюдо становится насыщеннее и вкуснее после того как настоится. Подавайте карри горячим, выложив сверху на рис басмати. Обязательно посыпьте свежей зеленью и добавьте дольку лимона рядом.

В холодильнике карри хранится до 3 дней. При остывании он сильно густеет, поэтому когда будете разогревать блюдо, добавьте пару ложек воды, чтобы вернуть ему нужную консистенцию.