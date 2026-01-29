Сытнее мяса и согревает изнутри: рецепт блюда из чечевицы для самых холодных дней
Когда на улице мороз, организму нужно что-то теплое, густое и сытное. Чечевичный карри отвечает всем этим требованиям
Чечевичный карри — это простой и сытный ужин, который легко приготовить дома. Красная чечевица богата растительным белком, клетчаткой и железом, быстро разваривается и не требует замачивания. В среднем она готовится всего 12–15 минут. Благодаря специям карри, имбирю, томатам и кокосовому молоку блюдо получается ароматным, согревающим и идеально подходит для очень холодных дней.
Рецептом этого блюда поделились на портале Pysznosci.
Как приготовить красную чечевицу вкусно
Ингредиенты:
- 240 г красной чечевицы
- 150 г риса басмати
- 1 луковица
- 3 зубчика чеснока
- 2 ломтика имбиря
- 2 моркови
- 2 чайные ложки оливкового масла
- перец чили
- 400 г консервированных томатов
- 200 г кокосового молока
- чайная ложка карри
- 1,5 стакана овощного бульона
- 3 столовые ложки лимонного сока
- горсть свежей кинзы
- 2 щепотки соли
- щепотка перца.
Кокосовое молоко в этом рецепте можно заменить на жирные сливки, а кинзу — на петрушку. Чтобы блюдо вышло не обжигающе острым, обязательно удалите семена чили.
Способ приготовления:
- Приготовьте рис согласно инструкции на упаковке, слейте воду и отставьте в сторону.
- Мелко нарежьте лук, чеснок, имбирь и кинзу. Морковь нарежьте небольшими кубиками, а перец чили — тонкими ломтиками.
- В большой кастрюле разогрейте оливковое масло на среднем огне. Добавьте лук, морковь, чеснок, имбирь и перец чили. Готовьте около 3 минут, пока овощи не станут мягкими и ароматными.
- Добавьте порошок карри и немного кинзы, затем добавьте сушеную красную чечевицу и хорошо перемешайте.
- Влейте овощной бульон, прикройте кастрюлю крышкой и варите на среднем огне около 15 минут, пока чечевица не станет мягкой. Если жидкость слишком быстро испаряется, добавьте немного горячей воды.
- Добавьте консервированные помидоры и кокосовое молоко и варите еще несколько минут, пока карри не приобретет кремообразную консистенцию.
- В завершение приправьте солью, перцем и лимонным соком.
Как и с чем подавать
Готовить карри из чечевицы лучше заранее, это блюдо становится насыщеннее и вкуснее после того как настоится. Подавайте карри горячим, выложив сверху на рис басмати. Обязательно посыпьте свежей зеленью и добавьте дольку лимона рядом.
В холодильнике карри хранится до 3 дней. При остывании он сильно густеет, поэтому когда будете разогревать блюдо, добавьте пару ложек воды, чтобы вернуть ему нужную консистенцию.