Как правильно варить брокколи: сколько минут готовить соцветия, чтобы сохранить витамины

Главное правило – не переварить брокколи

Брокколи считается одним из самых полезных овощей и подходит для питания детей, взрослых и людей старшего возраста. Она низкокалорийна, но в то же время богата витаминами, минералами и клетчаткой.

Многие считают, что варить брокколи просто: достаточно забросить в воду, довести до кипения и ждать, пока она сварится. Но это не так. Этот зеленый овощ требует бережного приготовления, чтобы сохранить свой яркий цвет, текстуру и питательные вещества. Вместе с News&Blog рассказываем, как правильно варить брокколи.

Как готовить брокколи

Самая распространенная ошибка в приготовлении брокколи – переваривание. Из-за этого капуста становится водянистой, теряет ярко-зеленый цвет и большинство витаминов.

Перед приготовлением соцветия следует хорошо промыть под проточной водой и разделить на одинаковые кусочки. Если стебель слишком жесткий, его лучше срезать.

Один из лучших способов приготовления брокколи – бланширование. Это короткая варка с последующим резким охлаждением в ледяной воде. Такой способ помогает сохранить цвет, легкую хрусткость и максимум полезных веществ.

Для этого в большой кастрюле доведите воду до активного кипения, добавьте немного соли и щепотку сахара, после чего опустите соцветия брокколи. Варить нужно всего 2–3 минуты. Параллельно стоит подготовить миску с холодной водой и льдом. Готовую капусту быстро переложите в ледяную воду на одну-две минуты, чтобы остановить процесс приготовления. Затем откиньте брокколи на дуршлаг.

Также брокколи можно готовить на пару. Обычно достаточно 5–7 минут, чтобы соцветия стали мягкими, но не разваренными.

Еще один вариант – быстрое обжаривание на сковороде с небольшим количеством масла. В таком случае брокколи приобретает легкую корочку, оставаясь нежной внутри. Запекание в духовке придает капусте приятный ореховый вкус и аппетитную румяность. Сбрызните соцветия оливковым маслом, посыпьте солью и перцем, а затем запекайте при температуре 200 °C в течение 15-20 минут, пока брокколи не станет мягким.