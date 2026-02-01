Вкусный и витаминный: салат по-херсонски, который понравится всей семье
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Салат получается полезным и вкусным
Зимой, когда выбор свежих овощей и фруктов ограничен, особенно важно получать достаточное количество витаминов для укрепления иммунитета. Поэтому предлагаем вам рецепт легкого и питательного салата, наполненного полезными веществами и витаминами. Он отличается насыщенным вкусом, сочностью и приятным хрустом.
Рецептом витаминного салата по-херсонски с нами поделились на портале "Сенсація". Эта закуска хорошо сочетается с мясными блюдами, рыбой и гарнирами из круп или запеченных овощей.
Как приготовить витаминный салат из капусты и свеклы
Ингредиенты:
- Капуста белокочанная — 500 г
- Морковь – 1 шт.
- Свекла – 1 шт.
- Чеснок — 2 зубчика
- Масло — 20 мл
- Кориандр – 0,5 ч. л.
- Укроп – несколько веточек
- Соль – по вкусу
- По желанию – несколько капель лимонного сока
Способ приготовления:
- Капусту тонко шинкуем, морковь и свеклу натираем на терке для корейской моркови.
- Смешиваем овощи в салатнице, добавляем измельченный чеснок и свежий укроп.
- Солим, присыпаем кориандром и заправляем растительным маслом. По желанию можно добавить чуть-чуть лимонного сока для свежести.
Как и с чем подавать
Этот салат из свежих овощей может быть как самостоятельным блюдом, так и гарниром к мясным блюдам и рыбе. Также он хорошо дополняет гарниры на основе риса, гречихи или картофеля. Этот витаминный салата можно подавать на стол сразу после приготовления, но если оставить его в холодильнике на 1–2 часа, вкус станет еще насыщеннее.