Похоже на пиццу, но еще вкуснее: "пылающий пирог", который влюбляет с первого кусочка

Главный секрет этого пирога в сочетании сливочного соуса, копченого бекона и сладкого лука на хрустящем тесте

Фламмкухен или тарт фламбе — это хрустящий эльзасский пирог, известный как "пылающий пирог" или немецкая пицца. В отличие от классической пиццы этот пирог не имеет бортиков и готовится без помидоров. Его основа — тонкое хрустящее тесто с белым соусом. А главный вкус создает сочетание нежной сметаны с мягким сыром, копченого бекона и сладкого фиолетового лука.

Классический фламмкухен готовится очень быстро и выпекается при максимальной температуре. Именно поэтому тесто выходит почти как крекер, а начинка остается сочной. Этот рецепт фламмкухена, которым поделились на кулинарном портале Cookpad, легко повторить дома в обычной духовке.

Как приготовить фламмкухен

Ингредиенты

Для теста:

Мука пшеничная — 330-380 г

Вода теплая — 200 мл

Дрожжи сухие – 1 ч. л.

Сахар – 0,5 ч. л.

Соль: 5 г.

Растительное масло – 1 ст. л.

Для начинки:

Сметана (жирная) — 100 г

Мягкий сыр (кисломолочный или сливочный) – 100 г.

Копченый бекон – 150 г

Фиолетовый лук – 1 шт.

Специи: соль, черный перец, щепотка мускатного ореха.

Способ приготовления:

В теплой воде растворите сахар и дрожжи, оставьте на 10 минут до появления пены. Постепенно всыпайте муку с солью и добавьте масло. Замесите эластичное тесто и оставьте в тепле на 40 минут. Смешайте сметану с мягким сыром. Добавьте соль, перец и мускатный орех. Нарежьте бекон тонкими полосками, а лук – тоненькими полукольцами. Раскатайте тесто очень тонко. У фламмкухена нет пышных бортиков, как у пиццы — он должен быть плоским и хрустящим, как крекер. Смажьте основание соусом, отступая 1 см от края, выложите бекон и лук. Разогрейте духовку до максимума и выпекайте пирог на нижнем уровне духовки до румяной корочки.

Как и с чем подавать

Фламмкухен лучше всего есть горячим, только что из печи. Традиционно его подают нарезанным прямоугольником на деревянной доске. Если пирог не съели за один раз, не разогревайте его в микроволновке. Лучше положить его на сухую сковороду под крышку на пару минут, чтобы он стал горячим и хрустящим.

Тесто на фламмкухен можно готовить заранее и хранить в холодильнике до 2 дней.