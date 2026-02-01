Похоже на пиццу, но еще вкуснее: "пылающий пирог", который влюбляет с первого кусочка
Главный секрет этого пирога в сочетании сливочного соуса, копченого бекона и сладкого лука на хрустящем тесте
Фламмкухен или тарт фламбе — это хрустящий эльзасский пирог, известный как "пылающий пирог" или немецкая пицца. В отличие от классической пиццы этот пирог не имеет бортиков и готовится без помидоров. Его основа — тонкое хрустящее тесто с белым соусом. А главный вкус создает сочетание нежной сметаны с мягким сыром, копченого бекона и сладкого фиолетового лука.
Классический фламмкухен готовится очень быстро и выпекается при максимальной температуре. Именно поэтому тесто выходит почти как крекер, а начинка остается сочной. Этот рецепт фламмкухена, которым поделились на кулинарном портале Cookpad, легко повторить дома в обычной духовке.
Как приготовить фламмкухен
Ингредиенты
Для теста:
- Мука пшеничная — 330-380 г
- Вода теплая — 200 мл
- Дрожжи сухие – 1 ч. л.
- Сахар – 0,5 ч. л.
- Соль: 5 г.
- Растительное масло – 1 ст. л.
Для начинки:
- Сметана (жирная) — 100 г
- Мягкий сыр (кисломолочный или сливочный) – 100 г.
- Копченый бекон – 150 г
- Фиолетовый лук – 1 шт.
- Специи: соль, черный перец, щепотка мускатного ореха.
Способ приготовления:
- В теплой воде растворите сахар и дрожжи, оставьте на 10 минут до появления пены. Постепенно всыпайте муку с солью и добавьте масло. Замесите эластичное тесто и оставьте в тепле на 40 минут.
- Смешайте сметану с мягким сыром. Добавьте соль, перец и мускатный орех.
- Нарежьте бекон тонкими полосками, а лук – тоненькими полукольцами.
- Раскатайте тесто очень тонко. У фламмкухена нет пышных бортиков, как у пиццы — он должен быть плоским и хрустящим, как крекер. Смажьте основание соусом, отступая 1 см от края, выложите бекон и лук.
- Разогрейте духовку до максимума и выпекайте пирог на нижнем уровне духовки до румяной корочки.
Как и с чем подавать
Фламмкухен лучше всего есть горячим, только что из печи. Традиционно его подают нарезанным прямоугольником на деревянной доске. Если пирог не съели за один раз, не разогревайте его в микроволновке. Лучше положить его на сухую сковороду под крышку на пару минут, чтобы он стал горячим и хрустящим.
Тесто на фламмкухен можно готовить заранее и хранить в холодильнике до 2 дней.