Укр

Похоже на пиццу, но еще вкуснее: "пылающий пирог", который влюбляет с первого кусочка

Автор
Наталья Граковская
Дата публикации
Читати українською
Автор
Тарт фламбе или фламмкухен
Тарт фламбе или фламмкухен. Фото Коллаж "Телеграфа"

Главный секрет этого пирога в сочетании сливочного соуса, копченого бекона и сладкого лука на хрустящем тесте

Фламмкухен или тарт фламбе — это хрустящий эльзасский пирог, известный как "пылающий пирог" или немецкая пицца. В отличие от классической пиццы этот пирог не имеет бортиков и готовится без помидоров. Его основа — тонкое хрустящее тесто с белым соусом. А главный вкус создает сочетание нежной сметаны с мягким сыром, копченого бекона и сладкого фиолетового лука.

Классический фламмкухен готовится очень быстро и выпекается при максимальной температуре. Именно поэтому тесто выходит почти как крекер, а начинка остается сочной. Этот рецепт фламмкухена, которым поделились на кулинарном портале Cookpad, легко повторить дома в обычной духовке.

Как приготовить фламмкухен

Ингредиенты

Для теста:

  • Мука пшеничная — 330-380 г
  • Вода теплая — 200 мл
  • Дрожжи сухие – 1 ч. л.
  • Сахар – 0,5 ч. л.
  • Соль: 5 г.
  • Растительное масло – 1 ст. л.

Для начинки:

  • Сметана (жирная) — 100 г
  • Мягкий сыр (кисломолочный или сливочный) – 100 г.
  • Копченый бекон – 150 г
  • Фиолетовый лук – 1 шт.
  • Специи: соль, черный перец, щепотка мускатного ореха.

Способ приготовления:

  1. В теплой воде растворите сахар и дрожжи, оставьте на 10 минут до появления пены. Постепенно всыпайте муку с солью и добавьте масло. Замесите эластичное тесто и оставьте в тепле на 40 минут.
  2. Смешайте сметану с мягким сыром. Добавьте соль, перец и мускатный орех.
  3. Нарежьте бекон тонкими полосками, а лук – тоненькими полукольцами.
  4. Раскатайте тесто очень тонко. У фламмкухена нет пышных бортиков, как у пиццы — он должен быть плоским и хрустящим, как крекер. Смажьте основание соусом, отступая 1 см от края, выложите бекон и лук.
  5. Разогрейте духовку до максимума и выпекайте пирог на нижнем уровне духовки до румяной корочки.

Как и с чем подавать

Фламмкухен лучше всего есть горячим, только что из печи. Традиционно его подают нарезанным прямоугольником на деревянной доске. Если пирог не съели за один раз, не разогревайте его в микроволновке. Лучше положить его на сухую сковороду под крышку на пару минут, чтобы он стал горячим и хрустящим.

Тесто на фламмкухен можно готовить заранее и хранить в холодильнике до 2 дней.

Теги:
#Рецепты #Пицца #Пирог