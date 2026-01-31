Можно есть хоть каждый день: полезный гуакамоле из авокадо за две минуты (видео)
Авокадо — это тропический фрукт из Мексики, который ценят нежную маслянистую текстуру и высокое содержание полезных жиров.
Из него готовят все: от соусов до популярного тоста с авокадо и яйцом. Самое известное блюдо на его основе — гуакамоле, классический мексиканский соус, который сначала подавали на кукурузных лепешах и к мясу. Главное – правильно выбрать авокадо, оно должно быть мягким при легком нажатии, но не перезрелым и без темных пятен внутри. Типичная ошибка – измельчать гуакамоле в блендере: соус должен быть с легкой текстурой, а не превращаться в пюре. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "liliya.cooking".
Как приготовить гуакамоле
Ингредиенты:
- авокадо – 2 шт.;
- томаты – 1–2 шт.;
- синий лучок – 0,5 шт.;
- оливковое масло – 1 ст. л.;
- сок лимона – 1 ст. л.;
- соль – по вкусу;
- перец – по вкусу.
Способ приготовления:
- Разрезать авокадо, вынуть косточку и ложкой достать мякоть.
- Размять авокадо вилкой до состояния грубого пюре.
- Мелко нарезать томаты и лук, добавить в авокадо.
- Влить лимонный сок и оливковое масло, посолить и поперчить.
- Аккуратно перемешайте до однородной, но текстурной массы.
Как и с чем подавать
Гуакамоле лучше подавать свежим, сразу после приготовления, с тостами, начесом или хрустящими гренками. Он прекрасно дополняет блюда с яйцами, курицей, рыбой или может служить соусом к бурито и кесадилье. Для более яркого вкуса можно добавить кинзу, чеснок или чуть-чуть чили, а для более сытной версии — измельченный тунец или яйцо.
Гуакамоле – это тот соус, который одновременно прост, полезен и универсален. Его легко адаптировать под свой вкус, изменяя пропорции или прибавляя любимые ингредиенты, и именно поэтому он давно стал частью современной здоровой кухни.