Можно есть хоть каждый день: полезный гуакамоле из авокадо за две минуты (видео)

Авокадо — это тропический фрукт из Мексики, который ценят нежную маслянистую текстуру и высокое содержание полезных жиров.

Из него готовят все: от соусов до популярного тоста с авокадо и яйцом. Самое известное блюдо на его основе — гуакамоле, классический мексиканский соус, который сначала подавали на кукурузных лепешах и к мясу. Главное – правильно выбрать авокадо, оно должно быть мягким при легком нажатии, но не перезрелым и без темных пятен внутри. Типичная ошибка – измельчать гуакамоле в блендере: соус должен быть с легкой текстурой, а не превращаться в пюре. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "liliya.cooking".

Как приготовить гуакамоле

Ингредиенты:

авокадо – 2 шт.;

томаты – 1–2 шт.;

синий лучок – 0,5 шт.;

оливковое масло – 1 ст. л.;

сок лимона – 1 ст. л.;

соль – по вкусу;

перец – по вкусу.

Способ приготовления:

Разрезать авокадо, вынуть косточку и ложкой достать мякоть. Размять авокадо вилкой до состояния грубого пюре. Мелко нарезать томаты и лук, добавить в авокадо. Влить лимонный сок и оливковое масло, посолить и поперчить. Аккуратно перемешайте до однородной, но текстурной массы.

Как и с чем подавать

Гуакамоле лучше подавать свежим, сразу после приготовления, с тостами, начесом или хрустящими гренками. Он прекрасно дополняет блюда с яйцами, курицей, рыбой или может служить соусом к бурито и кесадилье. Для более яркого вкуса можно добавить кинзу, чеснок или чуть-чуть чили, а для более сытной версии — измельченный тунец или яйцо.

Гуакамоле – это тот соус, который одновременно прост, полезен и универсален. Его легко адаптировать под свой вкус, изменяя пропорции или прибавляя любимые ингредиенты, и именно поэтому он давно стал частью современной здоровой кухни.