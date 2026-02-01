Сытное блюдо за 20 минут: как приготовить картофель с мясом и грибами по-новому (видео)

Это блюдо из картофеля, мяса и грибов можно готовить на обед и ужин

Картофель с мясом и грибами — это беспроигрышное сочетание продуктов, когда нужно приготовить вкусное и сытное блюдо. Если вы уже готовили тушеный картофель с шампиньонами, предлагаем попробовать эти ингредиенты в необычном формате.

Блюдо напоминает большие запеченные деруны, только с сочной сливочной начинкой из курицы и шампиньонов внутри. Рецептом поделился кулинар Иван Янюк на своем YouTube-канале. Это отличная идея для обеда или ужина, когда хочется чего-то знакомого, но с интересной подачей.

Ингредиенты:

картофель — 1 кг

куриное филе – 3 шт.

лук – 2 шт.

твердый сыр — 200 г

яйца – 2 шт.

майонез – 2 ст. л

копченая паприка — 1 ч. л

мука — 4 ст. л

шампиньоны — 300 г

сливочное масло — 20 г

сливки 33% — 100 мл

петрушка, соль и перец — по вкусу

Способ приготовления

Картофель натрите на крупной терке, переложите в дуршлаг и хорошо отожмите лишний сок. Отдельно натрите лук и твердый сыр, после чего добавьте их к картофелю вместе с яйцами, майонезом, копченой паприкой, солью и перцем. Всыпьте муку и перемешайте массу до однородности. Противень застелите пергаментом, слегка смажьте растительным маслом, выложите картофельную смесь и равномерно распределите. Запекайте в духовке при температуре 180 °C около 20 минут. Тем временем куриное филе нарежьте небольшими кусочками и обжарьте до румяной корочки. Добавьте измельченный лук и сливочное масло. Шампиньоны нарежьте ломтиками и обжарьте отдельно, после чего соедините с курицей. Влейте сливки, приправьте специями и хорошо перемешайте. Готовый картофельный корж разрежьте на порционные кусочки, выложите начинку и накройте сверху другими частями коржа. Посыпьте всё тертым сыром и верните в духовку на несколько минут, пока сыр не расплавится.

Как и с чем подавать

Это блюдо лучше подавать горячим. Так как сочетание мяса, картофеля и грибов достаточно сытное и самодостаточное, хорошим дополнением к нему станут легкие овощные гарниры. Можно подать блюдо с салатом из сезонных овощей, нарезанными свежими или маринованными овощами.