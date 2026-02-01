Быстро и сытно: ленивые хачапури на сковороде с моцареллой и сулугуни (видео)

Вкусное и сытное блюдо

Преимущественно на завтрак готовят блюда типа блинов или сырников, ведь они быстрые и сытные. Но сегодня мы предлагаем ленивые хачапури на сковороде – вкусную альтернативу классическому завтраку. Для лучшего результата выбирайте свежий кефир средней жирности и качественный сыр: сулугуни желательно брать мягкий, а моцареллу – без лишней жидкости. Типичные ошибки — слишком плотное замешивание теста или сухой сыр, из-за чего хачапури получается жестким или крошится; важно оставить тесто "отдохнуть" и аккуратно его раскатать. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "brzak_kristina".

Как приготовить ленивое хачапури

Ингредиенты:

мука – 450 г;

кефир – 280 г;

яйцо – 1 шт.;

масло – 18 г;

соль – 1 ч. л.;

сахар – 1 ч. л.;

разрыхлитель – 1 пакетик;

моцарелла – 200 г;

сулугуни – 200 г;

Способ приготовления:

Смешать кефир с яйцом, солью, сахаром и растительным маслом до однородности. Муку смешать с разрыхлителем и постепенно добавлять в кефирно-яичную смесь, замесить мягкое тесто. Натереть моцареллу и сулугуни на крупную терку. Разделить тесто на 4 части, раскатать каждый в круг, положить шар сыра в центр, защелкнуть края и еще раз раскатать. Обжарить на сухой сковороде с обеих сторон до золотистой корочки. Смазать готовое хачапури сливочным маслом и подавать.

Как и с чем подавать

Ленивые хачапури подают горячими, прямо из сковороды. Для более яркой подачи можно посыпать свежей зеленью, кунжутом или подать с томатным соусом или чесночным соусом. Они хорошо сочетаются с овощным салатом или острым соусом чили для контраста вкуса.

Этот рецепт легко адаптировать: добавить в сыр щепотку любимых специй или заменить часть сулугуни брынзой. Ленивые хачапури – быстрый и универсальный завтрак, который понравится всей семье.