Быстро и сытно: ленивые хачапури на сковороде с моцареллой и сулугуни (видео)
Вкусное и сытное блюдо
Преимущественно на завтрак готовят блюда типа блинов или сырников, ведь они быстрые и сытные. Но сегодня мы предлагаем ленивые хачапури на сковороде – вкусную альтернативу классическому завтраку. Для лучшего результата выбирайте свежий кефир средней жирности и качественный сыр: сулугуни желательно брать мягкий, а моцареллу – без лишней жидкости. Типичные ошибки — слишком плотное замешивание теста или сухой сыр, из-за чего хачапури получается жестким или крошится; важно оставить тесто "отдохнуть" и аккуратно его раскатать. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "brzak_kristina".
Как приготовить ленивое хачапури
Ингредиенты:
- мука – 450 г;
- кефир – 280 г;
- яйцо – 1 шт.;
- масло – 18 г;
- соль – 1 ч. л.;
- сахар – 1 ч. л.;
- разрыхлитель – 1 пакетик;
- моцарелла – 200 г;
- сулугуни – 200 г;
Способ приготовления:
- Смешать кефир с яйцом, солью, сахаром и растительным маслом до однородности.
- Муку смешать с разрыхлителем и постепенно добавлять в кефирно-яичную смесь, замесить мягкое тесто.
- Натереть моцареллу и сулугуни на крупную терку.
- Разделить тесто на 4 части, раскатать каждый в круг, положить шар сыра в центр, защелкнуть края и еще раз раскатать.
- Обжарить на сухой сковороде с обеих сторон до золотистой корочки.
- Смазать готовое хачапури сливочным маслом и подавать.
Как и с чем подавать
Ленивые хачапури подают горячими, прямо из сковороды. Для более яркой подачи можно посыпать свежей зеленью, кунжутом или подать с томатным соусом или чесночным соусом. Они хорошо сочетаются с овощным салатом или острым соусом чили для контраста вкуса.
Этот рецепт легко адаптировать: добавить в сыр щепотку любимых специй или заменить часть сулугуни брынзой. Ленивые хачапури – быстрый и универсальный завтрак, который понравится всей семье.