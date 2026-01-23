Настоящий домашний бигос: тушеная капуста, мясо и колбаски – вкус, от которого трудно оторваться (видео)
Вкусная закуска
Капуста — один из самых распространенных и полезных овощей, который используют в салатах, тушеных блюдах и для квашения. Квашеная капуста придает блюдам насыщенный вкус и аромат, а также богата витаминами и пробиотиками. Сегодня предлагаем приготовить бигос — традиционное польско-литовское блюдо, сочетающее квашеную капусту, мясо и овощи, создавая насыщенный и сытный обед. Для лучшего результата следует выбирать плотную капусту без повреждений, свежее мясо и качественные колбаски; экспериментировать можно с грибами, разными видами мяса или добавить немного вина для более глубокого вкуса. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "cook_with_me_at_home".
Как приготовить тушеную капусту
Ингредиенты:
- сушеные грибы — 15 г;
- кипяток – 250 мл;
- квашеная капуста — 1 кг;
- томатная паста — 50 г;
- мясо (вырезка) — 500 г;
- копченые колбаски — 80 г;
- морковь — 250 г;
- лук — 250 г;
- масло – 50 мл;
- соль – по вкусу;
- черный перец – по вкусу;
- паприка – 0,5 ч. л.;
Способ приготовления:
- Залить сушеные грибы крутым кипятком и оставить на 30 минут.
- В разогретом масле на высокой сковороде или гусятнице обжарить порезанное мясо до золотистого цвета.
- Добавить порезанный лук, обжаривать 5 минут, затем добавить натертую морковь и обжаривать еще несколько минут.
- Добавить грибы с водой, в которой они замачивались, тушить до готовности мяса.
- Добавить томатную пасту, копченые колбаски и промытую квашеную капусту, перемешать.
- Тушить под крышкой на среднем огне до желаемой мягкости капусты, время от времени помешивая.
Как и с чем подавать
Бигос подают горячим прямо из кастрюли или на тарелке. Для подачи красиво выложить в тарелку, украсить свежей зеленью и несколькими кусочками колбасок. Он хорошо сочетается с картофельным пюре, вареным картофелем или ржаным хлебом. Также можно подавать в качестве основного блюда для семейного обеда или на праздничный стол в холодные месяцы.
Бигос из квашеной капусты – это ароматное, сытное и питательное блюдо, согревающее в холодное время года. Он сочетает насыщенный вкус квашеной капусты, мяса и овощей, создавая настоящее кулинарное наслаждение. Простота приготовления и возможность варьировать ингредиенты делают его незаменимым в домашней кухне.