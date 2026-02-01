Зимняя польза в тарелке: чем заправить салат из брокколи и яблоком (видео)

Брокколи – это полезный овощ, который принадлежит к семейству капустных и ценится за высокое содержание витаминов и минералов.

Его традиционно готовят на пару, варят или жарят в кляре, что добавляет нежной капусте хрустящей текстуры и насыщенного вкуса. А сегодня мы предлагаем зимний салат с брокколи и яблоком, сочетающий свежесть, хрусткость и легкую сладость фруктов. Для лучшего результата выбирайте свежие или быстрозамороженные плотные соцветия брокколи и твердые, сочные яблоки; типичные ошибки – переварить брокколи или брать слишком мягкие яблоки, из-за чего салат становится водянистым. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "olga_riabenko_".

Как приготовить салат из брокколи и яблоком

Ингредиенты:

брокколи – 300 г;

яблоко – 1 шт.;

морковь – 1 шт.;

красный лук – 0,5 шт.;

оливковое масло – 2 ст. л.;

лимонный сок – 1 ст. л.;

соль – по вкусу;

перец – по вкусу;

грецкие орехи – 30 г;

Способ приготовления:

Брокколи разделить на соцветия и бланшировать 2–3 минуты в кипящей воде или на пару, охладить под струей холодной воды. Яблоко и морковь порезать соломкой или натереть на крупной терке. Красный лук нарезать тонкими полукольцами. Смешать брокколи, яблоко, морковь и лук в большой миске. Добавить оливковое масло, лимонный сок, соль и перец, аккуратно перемешать. Посыпать грецкими орехами перед подачей.

Как и с чем подавать

Салат из брокколи и яблоком лучше подавать охлажденным сразу после приготовления или немного настояв в холодильнике. Для более яркой подачи можно добавить зерна гранату, семян подсолнечника или тертый сыр фета. Он прекрасно сочетается с легкими белковыми блюдами – рыбой, курицей или запеченными овощами, а также станет свежим перекусом или дополнением к основному блюду.

Этот салат легко адаптировать под свой вкус: вместо яблок использовать грушу или киви, добавить немного меда в заправку или немного чили для остроты. Он совмещает пользу и свежесть, делая ваш зимний рацион ярким и сбалансированным.