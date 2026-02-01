Тушеный картофель с мясом: основное блюдо и гарнир в одной кастрюле (видео)
Вкусное и сытное блюдо
Картофель является привычным гарниром во многих кухнях мира, и его готовят самыми разными способами — варят, жарят, запекают или тушат в горшках вместе с мясом и овощами. Именно тушение позволяет сохранить сочность ингредиентов и создать насыщенный соус без лишних усилий. В этом блюде картофель становится не просто дополнением, а полноценной частью основного блюда. Мясо следует выбирать с небольшим количеством жира и крахмалистый картофель – тогда соус будет густым, а текстура блюда максимально нежной. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "_recipes_ira".
Как приготовить картофель с мясом
Ингредиенты:
- телятина или свинина – 500–600 г;
- лук – 1 шт.;
- морковь – 1 шт.;
- кукурузный крахмал – 1 ст. л.;
- лавровый лист – 1 шт.;
- чеснок – 4 зубчика;
- вода – 400–500 мл;
- томатное пюре – 200 мл;
- картофель – 6–8 шт.;
- масло – для жарки;
- соль – по вкусу;
- перец – по вкусу.
Способ приготовления:
- Нарезать средними кусками мясо, посолить и обжарить на среднем огне до румяной корочки.
- В той же сковороде обжарить лук и морковь, добавить крахмал и чеснок, влить половину воды и довести до кипения.
- Добавить томатное пюре, лавровый лист и выложить мясо, накрыть крышкой и тушить на малом огне 60 минут.
- По желанию перебить овощи блендером в соус или оставить как есть.
- Добавить нарезанный картофель и оставшуюся воду, готовить еще 20 минут до мягкости картофеля.
Как и с чем подавать
Тушеный картофель с мясом лучше подавать горячим, посыпав свежей зеленью. Блюдо не требует отдельного гарнира, но хорошо сочетается с домашним хлебом или солеными огурцами. Для более внятного вкуса можно добавить ложку сметаны или острый соус.
Этот рецепт легко адаптировать: вместо свинины использовать курицу или говядину, а томатное пюре заменить сливками для более нежной версии. Это универсальное домашнее блюдо, которое одновременно является и гарниром, и полноценным обедом для всей семьи.