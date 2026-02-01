Укр

Без раскатки теста и выпечки: этот трендовый торт вы приготовите за десять минут (видео)

Мария Швец
Торт без выпечки
Торт без выпечки. Фото instagram.com

Сейчас при отключении света десерты без выпечки особенно актуальны, ведь они не нуждаются в духовке и сложной технике, а результат все равно выглядит празднично.

В частности, можно приготовить чизкейк без выпечки — современную интерпретацию классического украинского десерта, но в быстром формате. Стоит использовать именно холодные сливки и качественный крем-сыр без кислинки, иначе крем не собьется или будет жидким. Типичная ошибка – брать слишком сухое печенье или экономить на шоколаде, потому что именно они формируют баланс текстур и глубину вкуса. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "liliya.cooking".

Как приготовить торт без выпечки

Ингредиенты:

  • галетное печенье из какао – 250 г;
  • крем-сыр – 180 г;
  • сливки 30–33% – 200 мл;
  • сахарная пудра – 100 г;
  • шоколад – 100 г;

Способ приготовления:

  1. Взбить холодные сливки с крем-сыром и сахарной пудрой до густого стойкого крема.
  2. Выложить слой печенья на дно формы, смазать кремом.
  3. По очереди повторять слои печенья и крема до завершения ингредиентов.
  4. Растопить шоколад на водяной бане и полить верх торта.
  5. Поставить торт в холодильник минимум на 6 часов или ночь для стабилизации.

Как и с чем подавать

Такой торт лучше всего подавать хорошо охлажденным, нарезая острым ножом, смоченным в горячей воде. Его можно украсить ягодами, орехами или кокосовой стружкой. К подаче подходит кофе, чай или горячий шоколад, а для более праздничного варианта торт можно дополнить ягодным соусом или карамелью.

Этот рецепт легко адаптировать: вместо какао-печенья использовать ванильное, добавить в крем банан, клубнику или арахисовую пасту. Торт без выпечки – это универсальный десерт, который спасает и в обиходе, и для гостей, не требуя ни духовки, ни кулинарного опыта.

