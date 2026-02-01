Без раскатки теста и выпечки: этот трендовый торт вы приготовите за десять минут (видео)

Сейчас при отключении света десерты без выпечки особенно актуальны, ведь они не нуждаются в духовке и сложной технике, а результат все равно выглядит празднично.

В частности, можно приготовить чизкейк без выпечки — современную интерпретацию классического украинского десерта, но в быстром формате. Стоит использовать именно холодные сливки и качественный крем-сыр без кислинки, иначе крем не собьется или будет жидким. Типичная ошибка – брать слишком сухое печенье или экономить на шоколаде, потому что именно они формируют баланс текстур и глубину вкуса. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "liliya.cooking".

Как приготовить торт без выпечки

Ингредиенты:

галетное печенье из какао – 250 г;

крем-сыр – 180 г;

сливки 30–33% – 200 мл;

сахарная пудра – 100 г;

шоколад – 100 г;

Способ приготовления:

Взбить холодные сливки с крем-сыром и сахарной пудрой до густого стойкого крема. Выложить слой печенья на дно формы, смазать кремом. По очереди повторять слои печенья и крема до завершения ингредиентов. Растопить шоколад на водяной бане и полить верх торта. Поставить торт в холодильник минимум на 6 часов или ночь для стабилизации.

Как и с чем подавать

Такой торт лучше всего подавать хорошо охлажденным, нарезая острым ножом, смоченным в горячей воде. Его можно украсить ягодами, орехами или кокосовой стружкой. К подаче подходит кофе, чай или горячий шоколад, а для более праздничного варианта торт можно дополнить ягодным соусом или карамелью.

Этот рецепт легко адаптировать: вместо какао-печенья использовать ванильное, добавить в крем банан, клубнику или арахисовую пасту. Торт без выпечки – это универсальный десерт, который спасает и в обиходе, и для гостей, не требуя ни духовки, ни кулинарного опыта.