Классика с необычной начинкой: рецепт запечённых бубликов с крабом и икрой (видео)

Мария Швец
Читати українською
Бублики с крабовой начинкой
Бублики с крабовой начинкой. Фото instagram.com

Аппетитная закуска

Запеченные бублики с фаршем знакомы многим с детства, но сегодня мы предлагаем вариацию классики с более деликатным и современным вкусом – крабовой начинкой и икрой. Такая версия пришла из домашней кухни и стала популярной как быстрая праздничная закуска без сложных ингредиентов. Для лучшего результата важно выбирать мягкие, не пересушенные бублики, и качественный твердый сыр, который хорошо плавится, а не расслаивается. Типичная ошибка – передержать баранки в молоке или перепечь их в духовке, тогда они теряют форму и становятся слишком влажными внутри. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "alionakarpiuk".

Как приготовить запеченные бублики с крабовой начинкой

Ингредиенты:

  • бублики — 6-8 шт.;
  • молоко — 250 мл;
  • крабовые палочки — 150 г;
  • твердый сыр – 100 г;
  • майонез — 2-3 ст. л.;
  • чеснок – 1 зубчик;
  • соль – по вкусу;
  • черный перец – по вкусу;
  • икра – для подачи.

Способ приготовления:

  1. Замочить бублики в теплом молоке на 8–10 минут до мягкости.
  2. Измельчить крабовые палочки, натереть сыр и чеснок.
  3. Смешать начинку с майонезом, солью и перцем до однородности.
  4. Наполнить бублики начинкой и выложить на противень с пергаментом.
  5. Запекать при температуре 180 °C в течение 15–20 минут до золотистой корочки.
  6. Выложить сверху икру перед подачей.

Как и с чем подавать

Подавать запеченные бублики лучше горячими или теплыми, сразу после приготовления, украсив зеленью, микрозелением или дольками лимона. Они хорошо сочетаются с легкими салатами, овощными нарезками и игристыми напитками. По желанию можно подать отдельно соус на основе йогурта или сметаны с лимонным соком. Это идеальная закуска для фуршета, пикника или праздничного стола.

