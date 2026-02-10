Классика с необычной начинкой: рецепт запечённых бубликов с крабом и икрой (видео)

Аппетитная закуска

Запеченные бублики с фаршем знакомы многим с детства, но сегодня мы предлагаем вариацию классики с более деликатным и современным вкусом – крабовой начинкой и икрой. Такая версия пришла из домашней кухни и стала популярной как быстрая праздничная закуска без сложных ингредиентов. Для лучшего результата важно выбирать мягкие, не пересушенные бублики, и качественный твердый сыр, который хорошо плавится, а не расслаивается. Типичная ошибка – передержать баранки в молоке или перепечь их в духовке, тогда они теряют форму и становятся слишком влажными внутри. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "alionakarpiuk".

Как приготовить запеченные бублики с крабовой начинкой

Ингредиенты:

бублики — 6-8 шт.;

молоко — 250 мл;

крабовые палочки — 150 г;

твердый сыр – 100 г;

майонез — 2-3 ст. л.;

чеснок – 1 зубчик;

соль – по вкусу;

черный перец – по вкусу;

икра – для подачи.

Способ приготовления:

Замочить бублики в теплом молоке на 8–10 минут до мягкости. Измельчить крабовые палочки, натереть сыр и чеснок. Смешать начинку с майонезом, солью и перцем до однородности. Наполнить бублики начинкой и выложить на противень с пергаментом. Запекать при температуре 180 °C в течение 15–20 минут до золотистой корочки. Выложить сверху икру перед подачей.

Как и с чем подавать

Подавать запеченные бублики лучше горячими или теплыми, сразу после приготовления, украсив зеленью, микрозелением или дольками лимона. Они хорошо сочетаются с легкими салатами, овощными нарезками и игристыми напитками. По желанию можно подать отдельно соус на основе йогурта или сметаны с лимонным соком. Это идеальная закуска для фуршета, пикника или праздничного стола.