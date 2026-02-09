Никто не догадается, что в составе фасоль: этот паштет получается невероятно нежным (видео)

Аппетитная закуска

Фасоль – универсальный продукт, широко используемый в кулинарии: ее тушат в томатном соусе, добавляют в салаты, супы и горячие закуски. Но сегодня мы предлагаем совершенно другой вариант — белковый паштет, который получается нежнейшим и сливочным, при этом почти не отдает вкусу фасоли. Выбирать следует консервированную красную фасоль без повреждений банки, с плотными, ровными бобами – это обеспечит идеальную текстуру паштета. Для вариаций можно добавлять немного острого перца, изменять вид орехов или заменять плавленые сырки крем-сыром для еще более нежного вкуса. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "_recipes_ira".

Как приготовить паштет из фасоли

Ингредиенты:

красная консервированная фасоль – 230 г (с жидкостью 450 г);

чеснок – 1 большой зубчик;

грецкие орехи – 2 шт.;

вареные яйца – 2 шт.;

плавленые сырки – 1–2 шт.

Способ приготовления:

Слить жидкость из фасоли и промыть под холодной водой бобы. Измельчить вареные яйца и плавленые сырки. Смешать фасоль, чеснок, орехи, яйца и сырки в блендере до однородной консистенции. При необходимости добавить соль и молотый перец по вкусу. Выложить паштет в миску и украсить несколькими орешками или веточкой петрушки.

Как и с чем подавать

Паштет лучше всего подавать охлажденным на кусочках ржаного или цельнозернового хлеба с солеными огурцами, маринованными овощами или свежими овощами. Он отлично сочетается с салатами, зеленью и небольшим количеством горчичного или йогуртового соуса. Паштет можно использовать в качестве начинки для сэндвичей или тарталеток, что делает его универсальной закуской для перекуса или праздничного стола.

Этот паштет – быстрый и простой способ добавить белок в рацион без мяса. Типичная ошибка — недостаточно измельчить фасоль и орехи, поэтому текстура получается грубой. Следуя рецепту и советам, вы получите нежный, сливочный паштет с ярким вкусом, который станет любимым на вашем столе.