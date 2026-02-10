Сытно, просто и необычно: как приготовить плов из гречки (видео)

Вкусное блюдо для обеда или ужина

Традиционно плов готовят из риса, но если хочется внести разнообразие в свое меню, стоит попробовать вариант из гречки и цыпленка. Гречка делает блюдо более питательным и насыщенным по вкусу. Такой плов отлично подходит для повседневного обеда или ужина.

Рецептом поделилась кулинарная блогер Ольга Матвей. Плов из гречки удобно готовить как в мультиварке, так и в казане на плите — блюдо в любом случае получится ароматным, рассыпчатым и очень вкусным.

Как приготовить плов из гречки

Ингредиенты:

Гречневая крупа - 1 стакан (250 мл)

Цыпленок — до 1 кг (или пол курицы)

Лук — 2-3 шт.

Морковь — 1 шт.

Чеснок — 1 головка

Вода — 2 стакана

Специи для плова — 1 ст. л.

Растительное масло — для жарки

Соль, кардамон — по вкусу

Способ приготовления:

Нарезаем курицу небольшими кусочками, подсаливаем и присыпаем специями. Обжариваем мясо на среднем огне до румяной корочки. Перекладываем мясо на дно чаши мультиварки (или казана). В той же сковороде обжариваем лук, нарезанный крупными кубиками. Когда он станет золотистым, выкладываем его слоем поверх мяса. Не перемешиваем. Затем пассеруем морковь (натертую на крупной терке) около 10 минут, пока она не станет мягкой, и выкладываем третьим слоем. В 2 стаканах воды комнатной температуры разводим соль и специи. Заливаем мясо с овощами этим пряным бульоном. В центр втыкаем целую головку чеснока (просто вымытую, не очищенную). Сверху высыпаем промытую гречку. Распределяем её ровным слоем. Включаем режим "Плов" (обычно это 30–40 минут). Если готовите в казане на плите — накрывайте плотной крышкой и ставьте на самый маленький огонь. После выключения дайте блюду "отдохнуть" еще 10 минут.

Как и с чем подавать

Плов из гречки лучше подавать горячим. Хорошим дополнением к нему буту свежие овощи или простой салат из помидоров и огурцов с зеленью. Также плов можно дополнить солёными или маринованными овощами — огурцами, капустой, грибами. Посыпьте плов свежей зеленью и по желанию добавьте в каждую тарелку ложку сметаны или чесночного соуса.