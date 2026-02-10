Сытно, просто и необычно: как приготовить плов из гречки (видео)
Вкусное блюдо для обеда или ужина
Традиционно плов готовят из риса, но если хочется внести разнообразие в свое меню, стоит попробовать вариант из гречки и цыпленка. Гречка делает блюдо более питательным и насыщенным по вкусу. Такой плов отлично подходит для повседневного обеда или ужина.
Рецептом поделилась кулинарная блогер Ольга Матвей. Плов из гречки удобно готовить как в мультиварке, так и в казане на плите — блюдо в любом случае получится ароматным, рассыпчатым и очень вкусным.
Как приготовить плов из гречки
Ингредиенты:
- Гречневая крупа - 1 стакан (250 мл)
- Цыпленок — до 1 кг (или пол курицы)
- Лук — 2-3 шт.
- Морковь — 1 шт.
- Чеснок — 1 головка
- Вода — 2 стакана
- Специи для плова — 1 ст. л.
- Растительное масло — для жарки
- Соль, кардамон — по вкусу
Способ приготовления:
- Нарезаем курицу небольшими кусочками, подсаливаем и присыпаем специями. Обжариваем мясо на среднем огне до румяной корочки.
- Перекладываем мясо на дно чаши мультиварки (или казана).
- В той же сковороде обжариваем лук, нарезанный крупными кубиками. Когда он станет золотистым, выкладываем его слоем поверх мяса. Не перемешиваем.
- Затем пассеруем морковь (натертую на крупной терке) около 10 минут, пока она не станет мягкой, и выкладываем третьим слоем.
- В 2 стаканах воды комнатной температуры разводим соль и специи. Заливаем мясо с овощами этим пряным бульоном. В центр втыкаем целую головку чеснока (просто вымытую, не очищенную).
- Сверху высыпаем промытую гречку. Распределяем её ровным слоем.
- Включаем режим "Плов" (обычно это 30–40 минут). Если готовите в казане на плите — накрывайте плотной крышкой и ставьте на самый маленький огонь. После выключения дайте блюду "отдохнуть" еще 10 минут.
Как и с чем подавать
Плов из гречки лучше подавать горячим. Хорошим дополнением к нему буту свежие овощи или простой салат из помидоров и огурцов с зеленью. Также плов можно дополнить солёными или маринованными овощами — огурцами, капустой, грибами. Посыпьте плов свежей зеленью и по желанию добавьте в каждую тарелку ложку сметаны или чесночного соуса.