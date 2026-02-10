Двадцать минут – и десерт готов: шоколадный пирог без духовки (видео)

Ароматная шоколадная выпечка

Пироги бывают разные: соленые с капустой или картофелем, фруктовые или десертные, классические и быстрые. Но сегодня мы предлагаем быструю и простую шоколадную версию, которую можно приготовить прямо на сковороде всего за 20 минут. Для лучшего результата выбирайте качественное масло и молоко, а какао желательно брать натуральное без сахара, тогда вкус пирога будет более насыщенным. Лайфхак от опытных кулинаров: соблюдайте минимальный огонь и накрывайте сковороду крышкой, чтобы торт получился влажным и равномерно пропеченным. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "anny.cooking".

Как приготовить шоколадный пирог

Ингредиенты:

масло – 100 г;

яйца — 2 шт.;

сахар — 100 г;

ванильный сахар — 10 г;

молоко – 200 мл;

какао — 30 г;

мука — 200 г;

разрыхлитель — 10 г;

для пропитки: молоко — 100 мл; сахар или мед – 1 ч. л.;

для крема: шоколад 56% — 1 плитка; молоко – 2 ст. л.;

орехи или кокосовая стружка для украшения по желанию;

Способ приготовления:

Растопить масло на сковороде на минимальном огне. Выключить огонь, добавить яйца, сахар и ванильный сахар, перемешать венчиком. Постепенно добавить молоко, какао, муку и разрыхлитель, замесить тесто как на оладьи. Собрать тесто лопаткой из стен сковороды, накрыть крышкой и готовить на минимальном огне 20 минут. Проверить готовность шпажкой, приготовить пропитку из молока и сахара/меда и равномерно полить пирог. Растопить шоколад с молоком и смазать готовый пирог, украсить орехами или кокосовой стружкой.

Как и с чем подавать

Готовый шоколадный пирог можно подавать теплым или после полного охлаждения, украсив тертым шоколадом, орехами или кокосовой стружкой. Он идеально сочетается с молоком, кофе, горячим шоколадом или сливочным кремом. Для праздничного стола можно подать порционно на десертных тарелках с ложечкой крема или ягодным соусом. Этот пирог станет универсальным десертом и для обыденного чаепития, и для домашних праздников.