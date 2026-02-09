Без муки и без выпечки: как приготовить ароматный пирог из яблок и тыквы

Этот пирог можно готовить на завтрак или для сладкого перекуса

Вкусный пирог можно приготовить даже без духовки и без муки — просто на сковороде. Пирог из тыквы и яблок именно такой. Он получается нежным, ароматным и напоминает что-то среднее между запеканкой и шарлоткой. Его удобно готовить на завтрак вместо привычных оладий или блинов.

Рецептом поделились на портале "Смачненьке". Подавайте такой пирог теплым, с медом или йогуртом – это очень вкусно.

Как приготовить пирог с яблоками на сковороде

Ингредиенты:

тыква — 400 г

яблоки – 2 шт.

яйца — 3 шт.;

кефир — 1/2 стакана

манка — 1/2 стакана

ванильный сахар – 1/2 ч. л.

сахар – 1 ст. л.

соль — щепотка

разрыхлитель — 1 ч. л.

лимонный сок – 1 ст. л.

сливочное масло — для смазки сковороды

мед – для подачи.

Способ приготовления: