Укр

Без муки и без выпечки: как приготовить ароматный пирог из яблок и тыквы

Автор
Наталья Граковская
Дата публикации
Читати українською
Автор
Пирог из яблок и тыквы
Пирог из яблок и тыквы. Фото Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Этот пирог можно готовить на завтрак или для сладкого перекуса

Вкусный пирог можно приготовить даже без духовки и без муки — просто на сковороде. Пирог из тыквы и яблок именно такой. Он получается нежным, ароматным и напоминает что-то среднее между запеканкой и шарлоткой. Его удобно готовить на завтрак вместо привычных оладий или блинов.

Рецептом поделились на портале "Смачненьке". Подавайте такой пирог теплым, с медом или йогуртом – это очень вкусно.

Как приготовить пирог с яблоками на сковороде

Ингредиенты:

  • тыква — 400 г
  • яблоки – 2 шт.
  • яйца — 3 шт.;
  • кефир — 1/2 стакана
  • манка — 1/2 стакана
  • ванильный сахар – 1/2 ч. л.
  • сахар – 1 ст. л.
  • соль — щепотка
  • разрыхлитель — 1 ч. л.
  • лимонный сок – 1 ст. л.
  • сливочное масло — для смазки сковороды
  • мед – для подачи.

Способ приготовления:

  1. Тыкву нарезаем небольшими кусочками и готовим на пару до мягкости. Затем разминаем тыкву в однородное пюре и даем остыть.
  2. Яйца смешиваем с кефиром, солью, сахаром и ванильным сахаром до однородности.
  3. Добавляем манку, перемешиваем и отставляем на 10 минут, чтобы манка набухла.
  4. После этого добавляем лимонный сок и разрыхлитель, и вмешиваем тыквенное пюре. Тесто должно получиться нежным и не слишком густым.
  5. Яблоки нарезаем тонкими ломтиками.
  6. Сковородку смазываем сливочным маслом, выливаем тесто и сверху выкладываем яблочные дольки.
  7. Готовим под крышкой на минимальном огне в течение 15–20 минут, пока низ подрумянится, а середина станет нежной и пропеченной.
Теги:
#Рецепты #Яблоки #Пирог #Тыква