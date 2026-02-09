Без муки и без выпечки: как приготовить ароматный пирог из яблок и тыквы
Этот пирог можно готовить на завтрак или для сладкого перекуса
Вкусный пирог можно приготовить даже без духовки и без муки — просто на сковороде. Пирог из тыквы и яблок именно такой. Он получается нежным, ароматным и напоминает что-то среднее между запеканкой и шарлоткой. Его удобно готовить на завтрак вместо привычных оладий или блинов.
Рецептом поделились на портале "Смачненьке". Подавайте такой пирог теплым, с медом или йогуртом – это очень вкусно.
Как приготовить пирог с яблоками на сковороде
Ингредиенты:
- тыква — 400 г
- яблоки – 2 шт.
- яйца — 3 шт.;
- кефир — 1/2 стакана
- манка — 1/2 стакана
- ванильный сахар – 1/2 ч. л.
- сахар – 1 ст. л.
- соль — щепотка
- разрыхлитель — 1 ч. л.
- лимонный сок – 1 ст. л.
- сливочное масло — для смазки сковороды
- мед – для подачи.
Способ приготовления:
- Тыкву нарезаем небольшими кусочками и готовим на пару до мягкости. Затем разминаем тыкву в однородное пюре и даем остыть.
- Яйца смешиваем с кефиром, солью, сахаром и ванильным сахаром до однородности.
- Добавляем манку, перемешиваем и отставляем на 10 минут, чтобы манка набухла.
- После этого добавляем лимонный сок и разрыхлитель, и вмешиваем тыквенное пюре. Тесто должно получиться нежным и не слишком густым.
- Яблоки нарезаем тонкими ломтиками.
- Сковородку смазываем сливочным маслом, выливаем тесто и сверху выкладываем яблочные дольки.
- Готовим под крышкой на минимальном огне в течение 15–20 минут, пока низ подрумянится, а середина станет нежной и пропеченной.