Когда хочется "чего-нибудь вкусного прямо сейчас": простой куриный салат с кукурузой и сухариками (видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Вкусная и сытная закуска
Салаты бывают самые разные – от легких овощных до сытных мясных, в частности популярные варианты с пекинской капустой и курицей, которые давно стали классикой домашней кухни. Но сегодня мы предлагаем еще более простой и быстрый вариант — салат с курицей, кукурузой и сухариками, который готовится буквально через несколько минут. Для идеального вкуса следует выбирать сочное куриное мясо без лишней сухости и хрустящие огурцы без горечи, а кукурузу – не слишком сладкую. Самая распространенная ошибка – смешивать сухарики заранее, ведь они быстро теряют хрусткость и делают салат мягким. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "zhuravlina_cooking".
Как приготовить куриный салат с кукурузой и сухариками
Ингредиенты:
- огурцы – 3–4 шт.;
- консервированная кукуруза – 1 банка;
- сухарики – 100 г.;
- вареное куриное филе или бедро – 350–400 г.;
- зеленый лук – 1 небольшой пучок;
- вареные яйца – 3–4 шт.;
- майонез – по вкусу;
- соль – по вкусу;
- черный перец – по вкусу.
Способ приготовления:
- Отварить куриное мясо и яйца до готовности и полностью охладить.
- Порезать курицу, яйца и огурцы средними кубиками.
- Добавить кукурузу и мелко нарезанный зеленый лук.
- Заправить майонезом, посолить и поперчить по вкусу.
- Добавить сухарики перед подачей и аккуратно перемешать.
Как и с чем подавать
Салат лучше всего подавать сразу после приготовления, чтобы сохранить баланс сочных и хрустящих ингредиентов. Он прекрасно подходит самостоятельно или как дополнение к запеченному картофелю, грилю или легкому супу. Для подачи можно украсить зеленью, тертым яйцом или добавить несколько ломтиков сыра.
Этот рецепт легко адаптировать: вместо майонеза использовать соус на основе йогурта или сметаны, а курицу заменить индейкой или ветчиной. Простой набор продуктов делает салат универсальным вариантом и для будней, и гостей.