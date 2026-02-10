Когда хочется "чего-нибудь вкусного прямо сейчас": простой куриный салат с кукурузой и сухариками (видео)

Вкусная и сытная закуска

Салаты бывают самые разные – от легких овощных до сытных мясных, в частности популярные варианты с пекинской капустой и курицей, которые давно стали классикой домашней кухни. Но сегодня мы предлагаем еще более простой и быстрый вариант — салат с курицей, кукурузой и сухариками, который готовится буквально через несколько минут. Для идеального вкуса следует выбирать сочное куриное мясо без лишней сухости и хрустящие огурцы без горечи, а кукурузу – не слишком сладкую. Самая распространенная ошибка – смешивать сухарики заранее, ведь они быстро теряют хрусткость и делают салат мягким. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "zhuravlina_cooking".

Как приготовить куриный салат с кукурузой и сухариками

Ингредиенты:

огурцы – 3–4 шт.;

консервированная кукуруза – 1 банка;

сухарики – 100 г.;

вареное куриное филе или бедро – 350–400 г.;

зеленый лук – 1 небольшой пучок;

вареные яйца – 3–4 шт.;

майонез – по вкусу;

соль – по вкусу;

черный перец – по вкусу.

Способ приготовления:

Отварить куриное мясо и яйца до готовности и полностью охладить. Порезать курицу, яйца и огурцы средними кубиками. Добавить кукурузу и мелко нарезанный зеленый лук. Заправить майонезом, посолить и поперчить по вкусу. Добавить сухарики перед подачей и аккуратно перемешать.

Как и с чем подавать

Салат лучше всего подавать сразу после приготовления, чтобы сохранить баланс сочных и хрустящих ингредиентов. Он прекрасно подходит самостоятельно или как дополнение к запеченному картофелю, грилю или легкому супу. Для подачи можно украсить зеленью, тертым яйцом или добавить несколько ломтиков сыра.

Этот рецепт легко адаптировать: вместо майонеза использовать соус на основе йогурта или сметаны, а курицу заменить индейкой или ветчиной. Простой набор продуктов делает салат универсальным вариантом и для будней, и гостей.