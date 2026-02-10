Укр

Когда хочется "чего-нибудь вкусного прямо сейчас": простой куриный салат с кукурузой и сухариками (видео)

Мария Швец
Куриный салат с кукурузой и сухариками
Куриный салат с кукурузой и сухариками. Фото instagram.com

Вкусная и сытная закуска

Салаты бывают самые разные – от легких овощных до сытных мясных, в частности популярные варианты с пекинской капустой и курицей, которые давно стали классикой домашней кухни. Но сегодня мы предлагаем еще более простой и быстрый вариант — салат с курицей, кукурузой и сухариками, который готовится буквально через несколько минут. Для идеального вкуса следует выбирать сочное куриное мясо без лишней сухости и хрустящие огурцы без горечи, а кукурузу – не слишком сладкую. Самая распространенная ошибка – смешивать сухарики заранее, ведь они быстро теряют хрусткость и делают салат мягким. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "zhuravlina_cooking".

Как приготовить куриный салат с кукурузой и сухариками

Ингредиенты:

  • огурцы – 3–4 шт.;
  • консервированная кукуруза – 1 банка;
  • сухарики – 100 г.;
  • вареное куриное филе или бедро – 350–400 г.;
  • зеленый лук – 1 небольшой пучок;
  • вареные яйца – 3–4 шт.;
  • майонез – по вкусу;
  • соль – по вкусу;
  • черный перец – по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Отварить куриное мясо и яйца до готовности и полностью охладить.
  2. Порезать курицу, яйца и огурцы средними кубиками.
  3. Добавить кукурузу и мелко нарезанный зеленый лук.
  4. Заправить майонезом, посолить и поперчить по вкусу.
  5. Добавить сухарики перед подачей и аккуратно перемешать.

Как и с чем подавать

Салат лучше всего подавать сразу после приготовления, чтобы сохранить баланс сочных и хрустящих ингредиентов. Он прекрасно подходит самостоятельно или как дополнение к запеченному картофелю, грилю или легкому супу. Для подачи можно украсить зеленью, тертым яйцом или добавить несколько ломтиков сыра.

Этот рецепт легко адаптировать: вместо майонеза использовать соус на основе йогурта или сметаны, а курицу заменить индейкой или ветчиной. Простой набор продуктов делает салат универсальным вариантом и для будней, и гостей.

