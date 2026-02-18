Такой вкусной скумбрия еще не была: простой секрет приготовления, чтобы рыба не была сухой и не воняла

Простые кулинарные уловки сделают рыбу сочной и помогут избежать неприятного аромата на кухне

Скумбрия считается бюджетной и простой в приготовлении рыбой. Специалисты по питанию рекомендуют чаще добавлять ее в рацион. В скумбрии содержатся полезные омега-3 жирные кислоты, качественный белок, а также витамины D и B12.

Обычно ее маринуют, но и в жареном виде эта рыба получается вкусной. Жареная скумбрия хорошо сочетается с овощами, картофелем и свежей зеленью. Главное – не готовить ее на сильном огне, чтобы не пересушить мякоть.

Как пожарить скумбрию

При приготовлении скумбрии появляется характерный запах рыбы. Чтобы его уменьшить, советуют замочить рыбу на 20 минут в молоке, лимонном соке или слабом уксусном растворе. Также избавиться от неприятного запаха можно, если положить в сковороду лавровый лист, розмарин или имбирь.

Ингредиенты:

скумбрия – 1-2 шт.

соль — по вкусу

черный молотый перец — по вкусу

масло – 2 ст. л.

лимонный сок – 1 ст. л.

Способ приготовления: