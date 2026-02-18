Укр

Такой вкусной скумбрия еще не была: простой секрет приготовления, чтобы рыба не была сухой и не воняла

Наталья Граковская
Жареная скумбрия
Жареная скумбрия. Фото Коллаж "Телеграфа"

Простые кулинарные уловки сделают рыбу сочной и помогут избежать неприятного аромата на кухне

Скумбрия считается бюджетной и простой в приготовлении рыбой. Специалисты по питанию рекомендуют чаще добавлять ее в рацион. В скумбрии содержатся полезные омега-3 жирные кислоты, качественный белок, а также витамины D и B12.

Обычно ее маринуют, но и в жареном виде эта рыба получается вкусной. Жареная скумбрия хорошо сочетается с овощами, картофелем и свежей зеленью. Главное – не готовить ее на сильном огне, чтобы не пересушить мякоть.

Как пожарить скумбрию

При приготовлении скумбрии появляется характерный запах рыбы. Чтобы его уменьшить, советуют замочить рыбу на 20 минут в молоке, лимонном соке или слабом уксусном растворе. Также избавиться от неприятного запаха можно, если положить в сковороду лавровый лист, розмарин или имбирь.

Ингредиенты:

  • скумбрия – 1-2 шт.
  • соль — по вкусу
  • черный молотый перец — по вкусу
  • масло – 2 ст. л.
  • лимонный сок – 1 ст. л.

Способ приготовления:

  1. Сначала рыбу нужно разморозить, удалить черную пленку внутри брюшка. После этого промойте рыбу и просушите бумажным полотенцем.
  2. Нарежьте рыбу на порционные куски толщиной 2–2,5 см. Обваляйте их в муке.
  3. Разогрейте сковороду с небольшим количеством растительного масла. Скумбрия сама по себе довольно жирная рыба, поэтому растительного масла нужно минимум. Выкладывайте кусочки на расстоянии друг от друга.
  4. Готовьте 4–5 минут с одной стороны, затем переверните, посолите и держите еще 3–4 минуты до румяности.
