Такой вкусной скумбрия еще не была: простой секрет приготовления, чтобы рыба не была сухой и не воняла
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Простые кулинарные уловки сделают рыбу сочной и помогут избежать неприятного аромата на кухне
Скумбрия считается бюджетной и простой в приготовлении рыбой. Специалисты по питанию рекомендуют чаще добавлять ее в рацион. В скумбрии содержатся полезные омега-3 жирные кислоты, качественный белок, а также витамины D и B12.
Обычно ее маринуют, но и в жареном виде эта рыба получается вкусной. Жареная скумбрия хорошо сочетается с овощами, картофелем и свежей зеленью. Главное – не готовить ее на сильном огне, чтобы не пересушить мякоть.
Как пожарить скумбрию
При приготовлении скумбрии появляется характерный запах рыбы. Чтобы его уменьшить, советуют замочить рыбу на 20 минут в молоке, лимонном соке или слабом уксусном растворе. Также избавиться от неприятного запаха можно, если положить в сковороду лавровый лист, розмарин или имбирь.
Ингредиенты:
- скумбрия – 1-2 шт.
- соль — по вкусу
- черный молотый перец — по вкусу
- масло – 2 ст. л.
- лимонный сок – 1 ст. л.
Способ приготовления:
- Сначала рыбу нужно разморозить, удалить черную пленку внутри брюшка. После этого промойте рыбу и просушите бумажным полотенцем.
- Нарежьте рыбу на порционные куски толщиной 2–2,5 см. Обваляйте их в муке.
- Разогрейте сковороду с небольшим количеством растительного масла. Скумбрия сама по себе довольно жирная рыба, поэтому растительного масла нужно минимум. Выкладывайте кусочки на расстоянии друг от друга.
- Готовьте 4–5 минут с одной стороны, затем переверните, посолите и держите еще 3–4 минуты до румяности.