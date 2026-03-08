Не рис и не вермишель: как приготовить нежную пасту орзо с грибами и шпинатом (видео)
Орзо с грибами и шпинатом готовится всего за 30 минут
Орзо — это мелкая паста в форме рисовых зёрен, которая хорошо впитывает соусы и аромат других ингредиентов. В отличие от обычных макарон и риса, орзо готовится быстрее. Эта паста богата углеводами, содержит растительный белок и отлично сочетается с мясом, грибами, овощами. Блюда из нее получаются легкими и одновременно сытными.
Мы предлагаем приготовить пасту орзо с грибами и шпинатом. Грибы придают блюду особый аромат, а шпинат насыщает витаминами. Рецептом поделились на странице foodwerk.de в Instagram.
Как приготовить орзо
Ингредиенты на 3 порции:
- 250 г пасты орзо
- 1 луковица
- 3 зубчика чеснока
- 400 г шампиньонов
- 50 г свежего шпината
- 30 г сливочного масла
- 1 упаковка крем-сыра с зеленью
- 50 г тертого пармезана
- 600 мл овощного бульона
- Паприка, соль и перец — по вкусу
Для более насыщенного вкуса добавьте к блюду вяленые томаты или каперсы. А если вы любите острые блюда, добавьте к пасте щепотку хлопьев чили.
Способ приготовления:
- Мелко нарежьте лук и чеснок кубиками, шампиньоны нарежьте ломтиками.
- Обжарьте грибы на сухой сковороде, пока не испарится вся влага.
- Отодвиньте грибы к краю, добавьте в сковороду сливочное масло и обжарьте на нем лук до прозрачности.
- Добавьте чеснок, все хорошо перемешайте и слегка поджарьте.
- Всыпьте пасту орзо, обжарьте вместе с остальными ингредиентами и влейте 600 мл овощного бульона.
- Накройте крышкой и готовьте на среднем огне около 11 минут, периодически помешивая.
- Подмешайте крем-сыр, затем добавьте шпинат.
- Снова накройте крышкой и тушите, пока шпинат не станет мягким.
- В конце добавьте пармезан, паприку, соль и перец по вкусу. Перемешайте и сразу подавайте к столу.
Как и с чем подавать
Пасту орзо с грибами и шпинатом можно готовить на обед или ужин. Подайте к блюду свежий хлеб и приготовьте салат из свежих овощей. Также можно подавать орзо вместе с запеченными на гриле овощами.