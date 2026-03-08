Не рис и не вермишель: как приготовить нежную пасту орзо с грибами и шпинатом (видео)

Орзо с грибами и шпинатом готовится всего за 30 минут

Орзо — это мелкая паста в форме рисовых зёрен, которая хорошо впитывает соусы и аромат других ингредиентов. В отличие от обычных макарон и риса, орзо готовится быстрее. Эта паста богата углеводами, содержит растительный белок и отлично сочетается с мясом, грибами, овощами. Блюда из нее получаются легкими и одновременно сытными.

Мы предлагаем приготовить пасту орзо с грибами и шпинатом. Грибы придают блюду особый аромат, а шпинат насыщает витаминами. Рецептом поделились на странице foodwerk.de в Instagram.

Как приготовить орзо

Ингредиенты на 3 порции:

250 г пасты орзо

1 луковица

3 зубчика чеснока

400 г шампиньонов

50 г свежего шпината

30 г сливочного масла

1 упаковка крем-сыра с зеленью

50 г тертого пармезана

600 мл овощного бульона

Паприка, соль и перец — по вкусу

Для более насыщенного вкуса добавьте к блюду вяленые томаты или каперсы. А если вы любите острые блюда, добавьте к пасте щепотку хлопьев чили.

Способ приготовления:

Мелко нарежьте лук и чеснок кубиками, шампиньоны нарежьте ломтиками. Обжарьте грибы на сухой сковороде, пока не испарится вся влага. Отодвиньте грибы к краю, добавьте в сковороду сливочное масло и обжарьте на нем лук до прозрачности. Добавьте чеснок, все хорошо перемешайте и слегка поджарьте. Всыпьте пасту орзо, обжарьте вместе с остальными ингредиентами и влейте 600 мл овощного бульона. Накройте крышкой и готовьте на среднем огне около 11 минут, периодически помешивая. Подмешайте крем-сыр, затем добавьте шпинат. Снова накройте крышкой и тушите, пока шпинат не станет мягким. В конце добавьте пармезан, паприку, соль и перец по вкусу. Перемешайте и сразу подавайте к столу.

Как и с чем подавать

Пасту орзо с грибами и шпинатом можно готовить на обед или ужин. Подайте к блюду свежий хлеб и приготовьте салат из свежих овощей. Также можно подавать орзо вместе с запеченными на гриле овощами.